Sladký výlet na Borůvkobraní. Vydejte se o víkendu do Borovan

Borůvkobraní, vstupné na oba dny stojí dospělé 150 korun, děti do 15 let, studenty a seniory nad 70 let 80,– a rodinné 300,–, děti do šesti let neplatí nic. Pokud u pokladny předložíte jízdenku z vlaku, dostanete slevu.



www.boruvkobrani.cz www.borovansko.cz