SMS Petry Procházkové z Kavkazu: Byli jste takové pěkné, klidné Československo. Proč jste se rozdělili?

PRAHA/KUTAISI Redaktorka Lidových novin Petra Procházková je na cestě po Kavkaze, odkud posílá své postřehy jako novinářka i zkušená cestovatelka. Už několik dní je můžete sledovat na sociálních sítích LN pod hashtagem #smszkavkazu. Petřiny kroky směřovaly nejprve do Gruzie a následně do území Abcházie, okolo kterého panuje na východě Evropy mnoho sporů. Přečtěte si její krátké glosy spolu s unikátními fotografiemi tamního prostředí.

Gruzie se stala v poslední době módním trendem mezi průkopníky turistických destinací. Z Prahy leta do Kutaisi přímý let, pravda, noční přílet do centra Kavkazu není moc praktický. Díky neuvěřitelné, ale pro Západoevropana poněkud nezvyklé podnikavosti Kavkazanů lze ale kdykoliv odkudkoliv a kamkoliv dojet. Chce to jen umět smlouvat, trochu rusky, nebát se rozhrkaných aut a věřit tomu, že jste nenarazili na zbojníka. I ti ale bývají na Kavkaze pohostinní - než vás unesou, nakrmí vás šašlikem a napojí domácím vínem.



Hranice mezi Gruzií a Abcházií.

Hranice Gruzie s Abcházií - územím, které se na počátku 90. let minulého století odtrhlo od Gruzie a dnes je kontrolováno Ruskem, i když se tváří jako suverénní a samostatný stát. Život za ostnatým drátem, byť v samostatné Abcházii, ale zrovna svobodný není - přinejmenším se s abcházským pasem nepodíváte ani do Evropy, ani do Asie. Svobodně se přes hranici mohou procházet jen disciplinované krávy, které prý nikdy ze zásady nic nepašují.

Krávy přechází hranici mezi Gruzií a Abcházií.

Gruzie je proslavená jako země vína a skvělého jídla. Češi tu nad pivem trochu ohrnují nos a tváří se obvykle jako mistři sladu a chmele. Nicméně tohle pivo, po strastiplné cestě, zpožděném letadle a nočním dohadování se s taxikáři, chutnalo dokonale. Gruzíni pivo skvěle vaří a s nadšením pijí. První pátek v srpnu se tu slaví mezinárodní den piva.

Gruzínské pivo.

Pokud by se někdo chtěl vydat do Abcházie z ruské strany, přes řeku Psou, sice nebude procházet tunelem z ostnatého drátu a nestráví kontrolami a výslechy šest až osm hodin, ale v Gruzii bude pak hostem nevítaným. Gruzie totiž pokládá, stejně jako většina světa, Abcházii za své území a jakýkoliv vstup na abcházské teritorium by měl posvětit gruzínský pohraničník, nikoliv ruský.

Na hranicích můžete narazit i na krávy, spořádaně čekající, až se otevře hraniční přechod do Abcházie. Brzy jim však dojde trpělivost. Na rozdíl od aut mohou projít až na „nepřátelské“ území bez speciálního povolení.

Krávy na hranicích Gruzie s Abcházií.

Území nikoho mezi gruzínskou a abcházskou ochranou státní suverenity se dalo dříve přejet na koňském povozu. Pak jen pěšky. Jenže ve čtyřicetistupňovém vedru ujít s plnou polní skoro dva kilometry není nic moc. A navíc na vás z obou stran míří dalekohledy i pár hlavní. A tak tady existuje v místních poměrech nevídaná služba - pro nejvíce ohrožené osoby jeden jediný dopravní prostředek, dodávka, která je zdarma! Kupodivu, naše skupinka byla vybrána jako první, za námi naložili gruzínské babičky a dědu o berlích. Ostatní zdatní museli mašírovat pěšky až k dalšímu ostnatému drátu.

Gruzínština je pro Čechy jen těžce zvládnutelná.

Gruzínština je krásná, ale pro většinu cizinců zcela nesrozumitelná. Abeceda má 33 písmen, pro naše oči jsou ale od sebe dosti nerozlišitelná. Jak a kdy přesně vzniklo, na tom se vědci nemohou shodnout. Snad se inspirovalo aramejským, koptským nebo řeckým písmem. V tom, abychom pochopili, co nám nápis na tomhle gruzínském stromě nedaleko města Zugdidi, nám znalost historie písem nepomůže.



Na Kavkaze se všude hrají nardy. Starou hru Východu. Prý vyžaduje strategické myšlení, které je Kavkazanům vlastní. Největší mistři v nardach prý byli Peršané. Dnes vám ale každý Gruzín potvrdí, že kdyby se konalo mistrovství světa, Peršané by byli Kavkazany potupně poraženi.

Gruzínci hrají nardy. Hru, která je velmi podobná českým vrhcábům.

Černé moře omývající břehy několika bývalých sovětských republik je stále ještě místem, kde se rekreují turisté především z bývalého SSSR. Do Gruzie sice míří stále více odvážlivců z Evropy, aby zjistili, že to je výjimečně pohostinná země, Ukrajina včetně Krymu, Rusko a Abcházie jsou ale pro našince obtížně dostupné.

Černé moře z gruzínské strany.

Praha je na Kavkaze mimořádně populární. Přímé lety z Gruzie ji udělaly dostupnou, blízkou a žádanou. Nejčastější otázka Kavkazana, když prohlásíte, že jste z České republiky? Vždyť jste byli takové pěkné, klidné Československo, tak proč jste se rozdělili? A jak je možné, že se vám to povedlo bez jediného výstřelu? Bude to asi tím skvělým pivem, které se po celém Kavkaze koupí na každém rohu, ale místnímu točenému se ty naše lahváče už nevyrovnají.

Cestování po Gruzii bývá pro Západoevropany dost divoké.

Spojení pravidla a Kavkaz moc nejde dohromady. Pokud někdo trvá na zapnutých pásech v autě, dodržování dopravních předpisů, respektování nejrůznějších zákazů a doporučení, ať sem radši nejezdí. Kavkaz si žije podle svých starých a nepsaných pravidel a na nás, zhýčkané všudypřítomnou jurisdikcí, se kouká trošku s úsměvem na rtech. A tak nás řidič Beslan doslova seřval, když jsme se pokoušeli připnout k rozdrbaným sedadlům... Zvolal: „Tady se tohle nedělá!“ A z plna hrdla se rozesmál. Byli jsme zrovna na opačné straně plné čáry. Pak nás poslal přes koleje a mával, jako bychom se měli vidět naposledy.

Cestu Petry Procházkové budeme dále sledovat jak na sociálních sítích, tak na Lidovky.cz.