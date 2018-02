Sníh podle receptu. Lyžovačka na Tanvaldském Špičáku

Navzdory oteplení v polovině týdne byla ve čtvrtek kvalita sněhu na Tanvaldském Špičáku velmi dobrá, a to i v odpoledních hodinách. Ať už je to díky jizerskohorskému klimatu, nebo speciálnímu zasněžovacímu systému střediska, konzistence sněhu byla přesně taková, jakou si na sportovní zařezávání hran přejete mít.

Tradičně parkujeme na parkovišti Tanvaldský Špičák I a začínáme výjezdem sedačkovou lanovkou. Pro pozvolný začátek vjíždíme na červenomodrou sjezdovku Kostelní, která je charakteristická svojí dostatečnou šířkou a přehledností. Líbí se mi na ni, že ač je v druhé polovině modře značená, díky sportovnímu začátku chytnete rychlost i rytmus až do jejího konce.



Další sjezdovku, kterou jsme si vzali na paškál, byl černý Slalomák, který i odpoledne překvapil takřka rovným povrchem. Nikterak dlouhý černý přehledný padák se v polovině větví na modrou variantu směřující k pomě a kotvě, červená větev navede sportovním traverzem přímo k sedačkové lanovce.

Tanvaldský Špičák v kostce: Vzdálenost z Prahy 1 h 27 min



Celodenní skipas dospělý (18-63 let) 590 Kč



Celodenní skipas dítě (6-15 let) 420 Kč



Celodenní skipas junior (15 - 18 let) 510 Kč



Senioři od 63 let 510 Kč



Webové stránky skijizerky.cz



Parkování zdarma na centrálním parkovišti, pod nástupem sedačkové lanovky



Frekventovanou sjezdovkou na Tanvaldu je červená sjezdovka Závodní, která se mi líbí zajímavou členitostí. V horní části se pista kroutí do esíčka a pak se zalomí do sportovního padáku, kde se to dá už díky následující rovince pěkně pustit.



Vyžití pro děti se tradičně nachází v zázemí Tanvaldský Špičák II, kde se jen pár metrů od občerstvení rozprostírá oplocený dětský parčík, jehož hlavním „motorem“ je pojízdný pás lemovaný zvířatovými slalomy po obou stranách.

Jakmile děti zvládají obloučky v dětském parku, mohou pokračovat o několik metrů výš na Dětské hřiště, které se nachází na mírném dojezdu sjezdovky Zalomený a také tady děti mohou kroužit kolem slalomových zvířat nebo kuželů. Výhodou je slušná délka svahu, takže děti za jednu jízdu zvládnou udělat mnoho obloučků, a pak frčet na dětskou pomu, která hřiště obsluhuje. Dětem můžete samozřejmě objednat i instruktora z místní lyžařské školy, který na osobu vyjde ve skupinové výuce na 2 hodiny na 400 Kč.

Líbí se mi přehledná uspořádanost zázemí Tanvaldský Špičák II, kde jsou na jednom malém náměstíčku pokladny, toalety a občerstvení s posezením, odkud vidíte na sáňkařskou dráhu i do dětského parčíku.

Kvalitně vybavenou půjčovnu lyží najdete v zázemí Tanvaldský Špičák II, kde si můžete půjčit i obřačky, což v každé půjčovně nebývá zvykem. Konkrétně jde o model Rossignol Hero Elite 183 cm s radiusem 20 m, jejichž zapůjčení vyjde na 400 Kč na den.

Celkově můžu půjčovnu a servis pod lanovkou docela vyzdvihnout. Nejde o žádné ruční broušení nebo mazání, ale o servis na kvalitní úrovni díky mašině od Montany. Za 390 Kč tu pořídíte malý servis lyží, který zahrnuje broušení skluznice, úhlování hrany, tuning spodní hrany, finální strukturu lineární a napuštění voskem. Než vám stroj nabrousí lyže, můžete se usadit do pohodlných kožených gaučů!

Bufetové občerstvení najdete jak na vrcholu Tanvaldského Špičáku, tak přímo na sjezdovkách. Na větší porci jídla můžete zajít do restaurace pod dětským parkem, do restaurace Krmelec u nástupu sedačky nebo do Ski chaty Špičák u jejího výstupu. Naším už tradičním gastrotipem z Tanvaldu je svíčková ve Ski chatě Špičák.