SOUTĚŽ: Vyhrajte rodinnou kartu a užívejte si město Plzeň

Plzeň vždycky byla, je a bude městem piva, nicméně pokud se sem vydáte na výlet s dětmi, nudit se nebudete. Právě naopak. Plzeň a okolí mají v tomto ohledu co nabídnout. Město samotné nabízí zoo, DinoPark, Muzeum loutek, science centrum Techmania, historické podzemí, Muzeum strašidel a celou řadu atrakcí pro děti. Za každého počasí se tu zabaví celá rodina. Řada míst v okolí láká ke koupání i zajímavým výletům pěšky i na kole. Pokud se do Plzně vydáte za zábavou na minimálně dva dny, nezapomeňte v období od července do října využít zvýhodněné rodinné karty Visit Plzeň Card.

