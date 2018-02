Stabilní sněhové podmínky a atraktivní terén. Co musí mít dobrá lyžařská destinace?

Ředitel cestovní kanceláře Adventura Petr Novotný je vášnivý lyžař, což se také promítá v nabídce zájezdů. V rozhovoru prozradil několik zajímavých destinací na běžky, skitouring i freeride.

Petře, Adventura nabízí krom exotiky i lyžařské speciality. Jak dlouho už se věnujete zimním cestám?

Tyto cesty se nacházejí v naší nabídce dlouhodobě, ale nutno říci, že v posledních letech si začaly hledat svoje příznivce čím dál více. Nabízíme cesty za zimní exotikou jak na úrovni poznávacích zájezdů (Japonsko, Čína, Laponsko), tak na úrovni těch aktivních – tedy především lyžařských zájezdů. Abychom se trochu odlišili od masových lyžařských cestovek, zaměřili jsme se na opravdové lahůdky a speciality, které ostatní cestovky obvykle nenabízejí, a to v té nejširší a nejpestřejší možné nabídce.

Hodně mě zaujaly cesty do Laponska na běžkách i skialpech. Jak jsou tyhle cesty náročné?

Tyto výpravy patří mezi moje nejoblíbenější. A to jednak proto, že míří do opravdu odlehlé a překrásné severské přírody, ale zároveň jsou pro jejich absolvování ve Skandinávii vytvořeny opravdu vynikající podmínky a příjemné zázemí. Do naší nabídky se snažíme vždy zařadit takové trasy a zájezdy, aby je mohli absolvovat řekl bych středně zdatní turisté, tedy v žádném případě se nejedná o extrém v jakékoliv podobě. Pokud jste schopni a máte za sebou už nějaký například nějaký vícedenní skialpový přechod nebo túru na běžkách, nebude to o nic víc náročnější.

Na skialpy berete i začátečníky nebo jen zkušené?

Naše zájezdy nabízíme oběma skupinám. Ale i začátečníky bereme rovnou do Alp, tedy neobcházíme celý víkend chalupy v Krkonoších, naše kurzy a zájezdy jsou zasazeny do skutečného vysokohorského prostředí. Náročnost jednotlivých tras a výstupů jsme pak schopni velmi operativně přizpůsobit fyzické kondici i lyžařským dovednostem našich klientů. Naši krédem je, aby si z hor přivezli jen ty nejlepší zážitky a také se naučili pohyb v zimních horách vnímat v širších souvislostech. Pokročilejším pak nabízíme vícedenní přechody jak v Alpách, tak i v jiných evropských pohořích. U těch nejnáročnějších tras naše klienty obvykle dobře známe, jak po stránce fyzické a technické, tak i po stránce jejich vybavení, což je rovněž velmi důležité.

Všeobecně se dá říct, že jsou lehčí zájezdy na běžkách nebo skialpech?

To záleží, jakým úhlem pohledu se na to díváte. Ale my to vlastně neporovnáváme, protože na běžky i na skialpy jezdí úplně jiný typ klientů, respektive lyžařů.

Jak probíhá zimní cesta Laponskem? Na co všechno je potřeba se připravit?

Je potřeba se připravit na překrásnou severskou přírodu, která je schopna vám představit svoji krásnou i drsnou tvář zároveň. Vaše výbava tomu musí odpovídat, ale když nad tím tak přemýšlím, nevozím si tam nic navíc nebo něco jiného než do Alp. Podle charakteru putování si vezete výbavu na pulkách nebo nesete na zádech. Tedy musíte si svoji výbavu pečlivě připravit a rozmyslet. Musíte si zjistit dopředu, zdali je možné cestou na trase dokupovat potraviny, nebo jestli si je tam můžete nechat dopravit skútrem. Je to tedy o zkušenostech a znalostech jednotlivých oblastí. Zázemí tvoří obvykle velmi příjemné a romantické sruby, ale kdo chce může nocovat i ve stanu. Pokud bych měl přeci něco vypíchnout a zařadit mezi klíčové, pak je to výběr vyzkoušeného a kvalitního lyžařského vybavení, se kterým umíte velmi dobře zacházet.

Máte také další perličku, a to lyžařský zájezd do Japonska. Čím je lyžování v Japonsku výjimečné?

Jsem moc rád, že můžeme Japonsko nabízet. Je určené freeridovým fanouškům, ale zároveň i těm, kteří si chtějí vyzkoušet lyžování v tom nejlehčím prašanu na světě. Sněhová nadílka je na Hokkaidu v zimě mimořádně bohatá. Ačkoliv se nejedná obvykle o příliš dlouhé sjezdy, zážitek, kdy vám letí lehounký sníh doslova okolo ramen je nezapomenutelný.

Krom freeridu, skialpů nebo běžek se dá s Adventurou zkusit i heliskiing. Jak bys takový zážitek charakterizoval?

Heliskiing - to je životní zážitek. Vlastně už samotný nástup, rychlost, s jakou stoupáte k zasněženým vrcholům, výsadek trochu připomínající vojenské cvičení, a pak ten pocit, když jste najednou zcela sami uprostřed panenských svahů všude okolo vás. Následuje jízda dolů a ani si nestihnete vydechnout a už se vznášíte zas do oblak, na jiný vrchol, stačí si jen ukázat prstem. Ano je to trochu rozmar, ale když to lyžování milujete, nikdy na něj nezapomenete.

Ty sám si vášnivý lyžař. Máš tip na nějakou tajnou neobjevenou lyžařskou destinaci, kde bys třeba rád časem vzal i své klienty?

Já mám k cestování takový přístup, že když objevím něco, co mne opravdu nadchne a naplňuje, moc rád se tam pak dlouhodobě vracím. Dobrá lyžařská destinace mého gusta musí splňovat následující podmínky: relativně snadná dostupnost, atraktivní terén, příjemné zázemí, ale především stabilní a dobré sněhové podmínky. Tímto místem je pro mne aktuálně Laponsko.

Věnuješ se i jiným zimním aktivitám v horách? Čemu konkrétně?

Mám rád běžky, ale přiznám se, že nejvíc si je užiju na perfektně připravené trati nebo stopě, prostě užívám si to sportovní pojetí. Ale jinak moji největší vášní je skitouring, tedy zimní horské túry na lyžích zakončené parádním sjezdem zpět dolů do údolí. Nevyhledávám extrémy ani nejvyšší kopce a nejpříkřejší sklony, ale příjemné, pokud možno bezpečné sjezdy. Kromě prašanu mám rád jarní firn, prostě podmínky, kdy s jízdou nebojujete, ale můžete si užít doslova každý oblouk. Naopak nemám rád skiareály a ski rezorty, přelidněné sjezdovky a vyhlášená lyžařská střediska.