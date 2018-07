Stará pošta v Bělé pod Bezdězem aneb Jak zažehnout jiskru bez křesadla

Není tajemstvím, že se ráda toulám po světě. Tentokrát jsem skončila za humny a zabloudila na své letní bydlení v Bělé pod Bezdězem. Nejsem „Bělák“, ale jsem patriot, neboť jsem sem jezdila od mala, narodil se zde můj otec Vilém, pod dohledem porodní asistentky jménem Heřtová, s níž nejsme příbuzensky spojeni, ale i to o něčem vypovídá.

Postupem času jsem dala dohromady jeho rodný dům, který čím dál tím víc miluji.



Povýšeno na město Otakarem II.

Historie města sahá k přelomu 13. a 14. století a započala se přenesením městských práv z města Bezděz přímo ke zdroji vody, k říčce Bělá. Prsty v tom všem měl v roce 1304 sám Václav II., který vydal patřičná svolení. Poté následovaly vzestupy a pády. Svůj stín zde zanechala Doba pobělohorská, město bylo dvakrát vypleněno a vypáleno v dobách husitských válek, po nich se chvilku dařilo, ale zase se o svůj díl v plenění hlásila švédská vojska a nejvíc škod nadělal mor a časté požáry. Těch, o kterých stálo za to psát do kronik bylo v letech 1620 až 1644 celkem šest a jeden z nich v roce 1634 město zcela změnil v popel.

V dobách socialistických město šedlo, v době posametové vzkvétalo, aby zase začalo upadat a dnes mám pocit, že opět kvete. Mám k tomu jednoznačný argument. V Bělé, kde kdysi bývalo 33 hospod a hospůdek nezůstala vlastně žádná, kam by se dalo beze strachu zajít na dobré pivo. Před nedávnem ale nastal obrat.

I bez křesadla jde vykřesat jiskru

Časy se mění a před pár chvilkami otevřeli Petra a Mirek Horčičkovi na náměstí přímo vedle radnice restauraci s barem s názvem Stará pošta. Tady máte pocit, že vstupujete do pohádky se silným příběhem plným úřednických nepřátel, kdy na konci oba hrdinové vítězí nad molochem, dostaví dům, který mohl skončit jako proluka mezi ostatními domy. Dnes je nádherný, plný energie, kterou prvně vysával a dnes opět rozdává. Příběh domu vyprávět nebudu, jen zmíním, že historické jádro Bělé je Městskou památkovou zńou a pošta tady bývala. Pokud se zde zastavíte na kolech, odskočíte si od Máchova jezera nebo jenom na víkendový výlet do krásného Valdštějnského polesí, dozvíte se víc od majitelů i s dokonalou dokumentací a fotografiemi. Už jenom tohle stojí za to.



Já vám garantuji rychlé dobytí vlastní baterie, neboť Petra a Mirek jsou opravdovou inspirací k řešení řady problémů. Navíc mají výtečná piva, míchané nápoje, skvělou kávu a domácí koláče a dortíky. A časem toho bude určitě víc. Jak oba skromně a s pokorou tvrdí: “Jsme v záběhu” …a tak se máme na co těšit. Fakt vyražte, osvěžte se a odpočiňte si v Bělé pod Bezdězem na Staré poště!