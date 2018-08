Strašné vedro v Anglii? Když teploměr přesáhne hranici 25 stupňů, říká Češka

Eva Amato se do Anglie přestěhovala kvůli práci, poznala zde svého manžela, vdala se a přestěhovala se spolu s ním zpět do Česka. „Chybělo mi střídání ročních období, hlavně pořádné léto. Mám tak nějak naprogramované tělo, že když přijdou prázdniny čekám sluníčko a teplo. V Británii je v zimě kolem nuly, před čímkoliv pod nulou je vydáno varování před „krutými povětrnostními podmínkami“ a pár centimetrů sněhu způsobí na silnicích kalamitu,“ říká.

Lidovky.cz: Vzpomenete si na první dny po přestěhování do Anglie? Co vám nejvíce ulpělo v paměti?

Nebyl to můj první pobyt v Anglii, po střední škole jsem se vydala na zkušenou do Londýna jako au-pair, to bylo v roce 1994, takže krátce po revoluci. Stále mám v živé paměti, jak jsem na svém obrovském kufru čekala na zastávce až mě moje rodina přijede vyzvednout a kolem mě projížděly jeden za druhým červené dvoupatrové autobusy a mě se konečně splnil sen být v Londýně.

Lidovky.cz: S čím jste v cizině narazila? Je nějaký český zvyk, který byl pro okolí krajně nezvyklý?

Hodně nezvyklé jsou pro cizince naše velikonoční zvyky. Nad šleháním dívek a žen kroutí hlavou. Dokonce se o něm mluvilo i ve velmi populární show Grahama Nortona v britské televizi.

Lidovky.cz: Proč jste se rozhodla do Česka vrátit?

Po téměř šesti letech v Británii mi chybělo střídání ročních období, hlavně pořádné léto. Mám tak nějak naprogramované tělo, že když přijdou prázdniny čekám sluníčko a teplo. V Británii je v zimě kolem nuly, před čímkoliv pod nulou je vydáno varování před „krutými povětrnostními podmínkami“ a pár centimetrů sněhu způsobí na silnicích kalamitu. Naopak v létě je cokoliv přes 25 stupňů nazýváno velkým vedrem. Člověk tedy moc nerozlišuje, jaké je zrovna roční období, která hodně splývají. Také jsem si nedovedla představit, že bych v Anglii vychovávala děti.

Lidovky.cz: Existuje nějaké české jídlo, které vám v cizině chybělo? Uvařila jste přátelům v zahraničí nějaké české jídlo? Jak jim chutnalo?

Nejsem klasický český strávník, nejím červené maso, takže vepřo knedlo zelo či svíčkovou v pohodě oželím. Ale když mi maminka psala, že dělá koprovou omáčku nebo smaženici, tak se mi sliny sbíhaly. Tím, jak jsem se seznámila s manželem, začala jsem konzumovat daleko více těstovin a pobytem v Anglii se náš jídelníček stal mezinárodním. Přátelům jsem spíše něco upekla než uvařila, domácí pečení tam není tak časté jako u nás.

Lidovky.cz: Máte dceru. Učíte ji česky, anglicky či kvůli manželovi italsky?

Na dceru mluvím přirozeně česky, jinak si to ani nedovedu představit. Manžel na ni mluví od malička italsky. Když byla menší tak občas byla legrace, když české sloveso vyčasovala po italsku či naopak, například pojďiamo. Před čtyřmi lety vznikla v Praze na ZŠ J. Gutha Jarkovského česko-italská třída, a tak když měla dcera nastoupit do 1. třídy, byla to jasná volba. Jsem za tuto možnost moc ráda, protože bez této školy by sice italsky mluvila, ale měla by handicap v psaní a čtení, na jehož doučování doma by nebyl čas.

Lidovky.cz: Jaké jsou první asociace, které jste slýchávala a vlastně slýcháváte stále, když řeknete, že jste z Česka?

Stále přetrvává Czechoslovakia a pak Praha. Když jsem byla v Londýně jako au-pair, tak se opatrně ptali, jestli máme doma televizi, ale to už je dávno. Pak ještě jedna vtipná příhoda, když manžel doma řekl, že má za přítelkyni Češku, což se v italštině řekne Ceca, ovšem to stejné slovo znamená i slepá, takže rodina se na něj nejprve dívala hodně soucitně. Když tu pak v roce 2006 byli na naší svatbě, tak byli trochu překvapeni naší životní úrovní.

Lidovky.cz: Když jste žila v Anglii sledovala jste tamní politiku? Liší se politická kultura od té naší?

Politiku jsem sledovala, zajímá mě co se děje v zemi, kde žiju. Politická kultura (jestli se to dá nazvat kulturou) je asi všude stejná. Co mě ale překvapilo, tak výstupy poslanců v britském parlamentu. Když se řekne Angličan, člověk si představí gentlemana, ovšem v britském parlamentu, kde dvě hlavní strany sedí naproti sobě, je běžné že po sobě doslova hulákají a při nesouhlasu na sebe bučí.