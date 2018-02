Svátek s pohanskými kořeny. Bláznivé dny masopustu

Slaví se všude, ale říká se mu různě: masopust, fašank, fašinek, ostatky, končiny, bláznivé dny nebo voračky. Je to svátek tajemný a pohyblivý, v kalendářích ho nenajdete. Jen málokdo bez zaváhání spočítá, kdy přesně nadejde jeho čas.

Masopust však má svá pravidla, a ač jde o svátek s pohanskými kořeny, dobu jeho konání určilo křesťanství. Je třeba od Velikonoc odpočítat 40 dní – tak se dostanete k masopustní neděli, kdy začínala hlavní zábava. Vyvrcholením masopustu bývalo úterý, kdy vesnicemi procházely průvody maškar, ovšem o půlnoci veškerá legrace, tancovačky a radovánky u plných stolů skončily. Popeleční neboli Škaredá středa pak byla začátkem období odříkání, půstu a střídmosti.

Dnes je leccos jinak a oslavy se většinou přesunuly na víkend. Ani s termínem si nikdo moc hlavu neláme: někde se masopustní oslavy rozběhly už v lednu a někde budou průvody masek křepčit ještě koncem února. Když ale budeme poctivě počítat, jednoduchým výpočtem nám vyjde, že čas masopustu je právě teď. Kde ho oslavit?



Festival ve Strání

Jeden z nejpověstnějších masopustů se slaví v kraji, kde je folklor doma, v kraji žítkovských bohyní a divokých orchidejí (ostatně Žítková skutečně leží jen o údolí dál). Fašankový festival ve Strání probíhá vždy od pátku do úterý v náležitém termínu, a pokud to nemáte daleko, vydejte se na cestu, to hlavní se odehrává právě dnes. Sobotní program provází nejenom vystoupení místních fašančářů se slavným tancem pod šable, ale uvidíte také řady folklorních souborů z Čech i ze Slovenska. Stráním se rozléhá práskání bičem, zpěv a cimbálová muzika, ochutnáte také nejrůznější masopustní dobroty a na vlastní oči poznáte, jak se liší fašanky v různých oblastech.

Do Strání se ale jezdí na masopust ještě z jednoho důvodu: obvykle ve stejné době jako fašankový festival se koná den otevřených dveří ve sklárnách v Květné, části obce Strání. V roce 1794 ji založil kníže Lichtenstein a jde o nejstarší fungující sklárnu u nás a jednu z nejstarších v Evropě. (Dnes patří do rodiny sklářských podniků Crystalite Bohemia.) Ručně vyrobené a zdobené sklo z pomezí Moravy a Slovenska odtud cestovalo a cestuje do všech koutů světa. Den otevřených dveří tradičně láká tisíce návštěvníků; program slibuje prohlídky sklářského provozu, kde si můžete sami zkusit výrobu, foukání, malování nebo leptání. Takže popadněte peněženky (protože odjet ze sklárny bez nějakého skleněného kousku prostě nejde) a hurá na cestu.



Pro psa a kočku

Magické obřady a půvabné lidové pověry provázejí masopust ve všech podobách: například se tvrdilo, že podle toho, jak vysoko chasa vyskočí při masopustní zábavě, tak vysoko v létě vyroste obilí, a že kdo na masopust nenapeče koláče, po celý rok se nerozveselí. Zajímavě zní i zvyk švýcarských hospodyněk, které první hotový koláč či placku dávaly psovi nebo kočce; ty ostatní se prý potom povedly o to lépe.

S dalšími pověrami a zvyklostmi se seznámíte i jinde. Je-li pro vás Strání z ruky, vyberte si třeba pražský Žižkov, kde se budemasopust slavit tři dny. Zábava vypukne dnes odpoledne na náměstí Jiřího z Poděbrad, v neděli odpoledne se v kultovní žižkovské hospodě U Vystřelenýho oka konají zabijačkové hody a v úterý můžete vyrazit do průvodu masek; z náměstí Jiřího z Poděbrad půjde k žižkovské radnici, aby si vyžádal od starostky klíč od Žižkova.



Pilská nádrž původně měla zásobovat vodou příbramské doly

Dalším místem, kde budou chodit maškary už dnes, je Milevsko. Maškarní průvod vyrazí ve 14 hodin od domu kultury. Na oslavymůžete zajet také na Mírové náměstí v Kadani a na Hanácké náměstí v Kroměříži, zatímco zítra semůžete vypravit namasopust třeba do České Skalice, do skanzenu v Kouřimi nebo na Šrámkův statek v Pileticích. Jde o velký roubený dům s pavlačí, postavený ve vesnici severně od Hradce Králové roku 1802.

Ve stejný den se bude masopust slavit také v Hornickém muzeu v Příbrami na Březových Horách v areálu Ševčinského dolu. Masopustní průvod v čele s brdským duchem Fabiánem ráno vyrazí ze staré hornické obce Bohutín a zhruba v 10 hodin dojde před Ševčinský důl. Hlavní program se odehraje na prostranství mezi šachetní budovou a strojovnou.

www.otevrenazahrada.cz

