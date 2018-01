Top 10: co zažít na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu v brně

Lednové veletrhy GO a Regiontour se blíží. A kromě přehlídky cestovatelských pikantností z různých koutů naší republiky i celého světa čeká návštěvníky nespočet zážitků. Vybrali jsme 10 nejzajímavějších. Od horolezectví přes extrémní gastronomii až po mistrovské saunování. Veletrhy se odehrají 18. až 21. ledna 2018 na brněnském výstavišti.

Advertoriál

1. Luxus jachty nebo moderního karavanu? Vyzkoušíte si obojí

Hotel už dávno nepatří mezi cestovatelské trendy. Odpočinek na pohodlných postelích, prostorné úložné systémy i pocit svobody si budete moci vyzkoušet přímo na festivalu, ve skutečném karavanu. Pokud vám kouzlo karavanu učaruje, na místě vám poradí ohledně případné koupě, i jak a kde karavan na dovolenou zapůjčit. S plánováním dovolené vám pomohou i odborníci na jachtaření. I ti přivezou výstavní kousek na ukázku.

2. Horolezcem v bezpečí: Na akci vyroste první mobilní ferratová hora v Česku

Vysokohorské dobrodružství není pro každého a jestli je právě pro vás, zjistíte rovnou v areálu festivalu. Ke zdolání 200 metrové hory dostanete potřebnou výstroj a instruktáž. A po zdolání budete moci vyhrát zájezd.

Nomádi na výstavišti Vůbec poprvé se na brněnském výstavišti představí moderní nomádi. Přednášet o svých cestách budou v pavilonu F. Podrobný program čtěte zde: http://www.bvv.cz/go-regiontour/aktuality/zname-jizdni-rad-nomadu/

3. Málo sněhu nezastaví bobovačku pod střechou

V pavilonu si užijete i bobování díky speciální dvacetimetrové dráze. Ta se vyrábí ze speciální tkaniny, na které se dá i snowboardovat nebo běžkovat.

4. Štíří lízátko, hadí maso nebo krokodýlí pochoutka - tomu se říká extrémní gastronomie

Že cestovat se dá i za jídlem, dokazuje kuchař Milan Václavík, který předvede unikátní delikatesy pro odvážné. Doma sklípkana nebo hada vařit nezkoušejte, proč je ale neochutnat z rukou odborníka? O takových cvrčcích se zase říká, že jsou potravinou budoucnosti.

„Hmyz je úžasně výživný, obsahuje bílkoviny a to někdy až ve čtyřech pětinách své váhy. Ve většině zemí světa ho jedí úplně běžně,” pochvaluje si chystanou ochutnávku čerstvých cvrčků Milan Václavík.

5. Nezůstaneme na noc? Nebo alespoň dokud bude co pít?

Vzpruhu chuťovým kanálkům na cestách nepřináší jen bizarní živočichové na talíři. Noční dravci ocení speciální exotické drinky s příběhem přímo na veletržním baru. Jeden z drinků se jmenuje právě: “Nezůstaneme na noc?”. A stánků s nejrůznějšími odrůdami tuzemských vín bude na veletrhu tolik, že se v ochutnávání budete muset brzdit.

6. Nespočet důkazů, že českou specialitou není trdelník

K veletrhu Regiontour samozřejmě patří i ukázka toho nejlepšího z Česka. Krom už zmíněné pestré přehlídky vinařství, vás třeba Olomoucký kraj přesvědčí o tom, že umí krom syrečků vonět i po pivu nebo levanduli. Jihomoravané zase budou předvádět, jak se vařila před sto lety káva. Na veletrhu se vám představí všechny kraje České republiky.

7. Ukaž mi v čem cestuješ, a já ti povím...

Inspirativní setkáni s lidmi, kteří mají cestování jako životní styl - s nomády - bude zpestřené i ukázkou dopravních prostředků, kterými za dobrodružstvím vyrážejí. Nomádi si své vozy často sami budují včetně nejosobnějších detailů, takže půjde o praktickou ukázkou, jak si vybudovat vlastní mobilní království.

8. Vy si odpočiňte a děti pošlete skákat do perníkové chaloupky

Zatímco vy se můžete na vlastní kůži přesvědčit o tom, že jako Češi patříme mezi skutečné odborníky na lázeňské procedury a saunování, děti se budou moci vyřádit v nafukovacích prolejzačkách, chaloupce nebo bublinkovém fotbalu.

9. Potkejte známé cestovatele a dobrodruhy pod jednou střechou

Na cestovním veletrhu nesmí chybět osobnosti. Jejich cestovatelské zážitky bude spojovat téma východní Afriky. Že cestovatelská prezentace může být opravdu zábava, dokáže 25letý poutník Ladislav Zibura, který si v exotických zemích prožil například otravu alkoholem nebo zachraňování štěňátek.

A možnost potkat se s nejznámějším českým horolezcem Radkem Jarošem se také nenaskytne každý den. Radek Jaroš absolvoval 20 expedic do Himálaje a Karakoramu a mnohokrát se pohyboval nad 7,5 km v „zóně smrti“. Jak náročná byla poslední expedice na ledový kontinent? I to prozradí právě na veletrhu.

10. Pláže, slunce, potápění, fotografování? Nejen to můžete vyhrát

A pokud je vám tohle všechno pořád málo, představte si, že si zdarma vyrazíte rovnou na Mauritius. A to díky jedné ze soutěži, které budou na veletrhu probíhat. Vyhrát budete moci i vstupy do Aqualandu Moravia, luxusní degustační menu do top brněnských restaurací nebo workshop s fotografem Janem Šibíkem.