7 nezapomenutelných cest vlakem, které musíte zažít

O Transsibiřské magistrále nebo indických železnicích jste toho jistě slyšeli už hodně, ale zážitky z vlaku můžete mít i odjinud! Sestavili jsme je ve spolupráci s průvodci CK Alvarez, kteří prolezli a prozkoumali snad každý zajímavý kout světa.

Vlakem napříč USA

Vydejte se napříč USA po železnici jako za starých časů Indiánů, zlatokopů a dobývání Divokého západu. V současné době si ale můžete užít vagony s plným komfortem. Během cesty můžete sledovat neustále se měnící krajinu z východního na západní pobřeží. Celá cesta trvá 4 dny a většinou začíná na nádraží Penn Station v New Yorku, pokračuje k Velkým jezerům, přes Chicago, Omahu, Denver, pohoří Sierra Nevada až do San Francisco Bay. Během cesty máte při přestupech dost času navštívit nejvýznamnější místa na trase.



El Chepe, jediný osobní vlak v Mexiku

Na americkém kontinentu ještě zůstaneme. V severním Mexiku, napříč majestátním pohořím Tarahumara, vede jedna z nejúchvatnějších železnic na světě. Úsek otevřený pro osobní dopravu je dlouhý 653 km. Trať se vine od břehů Tichého oceánu přes 37 mostů a 86 tunelů až do výšek ke 2 500 m.n.m., kde vlak zastaví na 20 minut na vyhlídce Divisadero, kde se vám otevře nezapomenutelný pohled do největšího kaňonu na světě - Barranca del Cobre. Odtud už je to jen kousek do ospalého městečka Creel, ze kterého můžete podnikat nespočet výletů za místními Indiány, obdivovat bizarní skalní masivy, nebo se oddat outdoorovým aktivitám.

Horské úzkokolejky v Indii (Darjeeling a Mettupalayam – Ooty)

Malým vláčkům mezi New Jalpaiguri a Darjeelingem se někdy taky přezdívá Toy Trains - když se podíváte na fotku, zjistíte proč. Vlaky zde jezdí už od konce 19. století a dnes jsou místní železnice zapsány dokonce na seznamu UNESCO. Jedinečný je také způsob, jak vlaky překonávají převýšení - buď pomocí tzv. smyček a nebo systémem cik-cak. Dnes už mají vlaky význam spíš historický, než že by na nich stála doprava v regionu, ale rozhodně stojí za návštěvu.



Pokud chcete mít ten pravý autentický zážitek, vydejte se tradičním parním vlakem z Ooty do Metuupalayamu. Pozor, vlak je potřeba rezervovat minimálně 14 dní dopředu. Z okna si užijete překrásné výhledy, jen pozor na změny počasí. Když vás zahalí mlha, nebudete mít z cesty nic.

Transsibiřská magistrála

Projet Transsibiřskou magistrálu je snad snem každého cestovatele. I když existuje řada variant, kudy můžete vlakem cestovat (třeba až do Mongolska), ta „pravá“ Transsibiřská magistrála vede mezi Moskvou a Vladivostokem a měří 9288 km. Není to ovšem tak jednoduché, že v Moskvě nasednete na vlak, vystoupíte tam, kde se vám to bude líbit, a pak opět nastoupíte na libovolný vlak – všechny lístky je nutné mít zakoupené předem! Nejlevnější varianta je objednat lístky přes internet, a pokud nepotřebujete žádný extra luxus, postačí i ucházející třetí třída, není potřeba se bát.

Do Tibetu vlakem

Pokud cestujete do Tibetu, nevynechte jedinečný zážitek a svezte se po nejvýše položené železnici světa. Trať mezi Pekingem a Lhasou je dlouhá 4064 km, převeze vás přes převýšení 2000 výškových metrů a celá cesta trvá 2 dny. Vlak projíždí třeba historickým Xi’anem s terakotovou armádou, starověkým Lanzhou, městem Xining vysokohorským Golmudem. Po cestě projíždí vysokohorskými průsmyky, z nichž nejvyšší se nachází ve výšce 5 072 m n. m, a vy můžete obdivovat majestátní hory.

Napříč srílanskou vrchovinou mezi čajovými plantážemi

Kdo se neprojel vlakem mezi čajovými plantážemi alespoň z Elly do Kandy, jakoby nebyl na Srí Lance. Nejkrásnější úsek železnice je asi mezi městy Nuwara Elliya a Ella. Z vlaku můžete sledovat přímo sběračky čaje při jejich práci, po cestě si koupit od potulných prodavačů vše od čerstvého ovoce až po žvýkací tabák, sedět u vlakových dveří a mít nohy vystrčené za jízdy ven… Pokud budete cestovat směrem z Elly do Kandy, stačí si koupit jízdenky přímo na nádraží například den předem a potom jen být u vlaku čas, abyste si sedli. Pokud pojedete z Kandy, neriskujte, že už se neusadíte, a nastupte už v předchozí stanici Peradeniya.



Bamboo Railway v Battambangu v Kambodže

V Kambodži sice nejezdí vlaky pro osobní dopravu, téměř opuštěné železnice ale často brázdí bambusová vozítka nazývaná také norry. Nejedná se o klasický vlak, ale podomácky sestavené dopravní prostředky z bambusových roštů a různého starého harampádí s motorem třeba z motorky. Jízdní řád nemají, odjíždí, až se naplní. Pokud se potkají dvě protijedoucí norry, méně naložený se vyskládá, rozloží a ten větší projede. Pokud chcete zažít jízdu na norry, vydejte se třeba do města Battambang.