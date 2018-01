Turistické atrakce Japonska? Zmenšená Socha svobody a humanoidní robot Gundam

Na Odaibě, umělém ostrově poblíž Tokia, můžete narazit hned na několik turistických atrakcí. Vedle zmenšené repliky americké Sochy svobody je to třeba obří socha humanoidního robota z animovaného seriálu Gundam.

Majestátnímu pomníku japonské robotiky a populární kultury se sem chodili poklonit domácí i zahraniční fanouškové anime od roku 2012, kdy ho sem instalovala hračkářská firma Bandai.

Když jsem v roce 2015 byl v Tokiu, ještě jsem viděl starší osmnáctimetrovou verzi. Tu ale Bandai nechala v letošním roce rozmontovat a na jejím místě postavila nový, dvacetimetrový model. Jmenuje se Unicorn Gundam a dokonce se dokáže transformovat z „unicorn módu“ do „destrukčního módu“. To také předvedl na slavnostním večeru, kdy byl poprvé uveden do provozu. Byla to velká kulturní událost a jeden z fanoušků prý při té příležitosti prohlásil, že monumentální socha je něčím, na co může být Japonsko právem hrdé.

Gundam je jednou ze sérií, na které v Tokiu narážíte neustále, i když na Západě není příliš známá. To se stává poměrně často. Studio Ghibli, ale dokonce ani třeba Pokémoni, které známe všude na světě, nejsou samotném Japonsku zrovna všude na očích. Daleko častěji se tu potkáte třeba s kočičím robotem Doraemonem, superhrdinou Ultramanem nebo oblíbeným hrdinou dětských knih a animovaných příběhům Anpanmanem, nebo-li panáčkem s chlebovou hlavou.



Animovaný sci-fi seriál Gundam se začal v Japonsku vysílat v roce 1979 a rychle se stal velkým fenoménem pro všechny fanoušky, kteří milují futuristické technologie a robotiku. V knize Planeta Nippon v kapitole, která je celá věnovaná robotům, se také dočteme, že příběhy teenagera pilotujícího obřího robotického válečníka, odráží generační rozdíly v japonské společnosti osmdesátých let. Děti narozené v časech ekonomického boomu vyrůstaly v jiných podmínkách než jejich rodiče a bylo snadné je vnímat jako osobnosti, které mají bezmála nadpřirozené schopnosti.



Japonští milovníci Gundamu se nechodí jen klanět obřímu robotovi na Odaibu, ale mohou také navštívit cukrárnu Gundam Café v tokijské čtvrti Akihabara. Dostanete tu třeba hrnek kávy, kde vám na hladinu nápoje vytvarují symbol známý ze seriálu. Případně tu můžete ochutnat řadu pochutin s názvy připomínajícími postavy z anime. Při konzumaci se návštěvníci mohou pokochat znělkami jednotlivých sérií Gundamu, které tu hrají na velké obrazovce.