Tyrolské moře je pro lenochy i sportovce. Užijete si tyrkysovou vodu i túry po alpských vrcholech

„Když se řekne Rakousko, tak si každý představí Vídeň nebo alpské lyžařské areály, ale pro mě je Rakousko Achensee,“ říká Denis Klabík, mladý cestovatel z Prahy.

Achensee, to je devět kilometrů dlouhé jezero asi 40 kilometrů na východ od Innsbrucku nedaleko dálnice A12. Mezi místními se mu pyšně přezdívá Tyrolské moře. Stačí, když se na něj podíváte z některého z okolních vrcholů a hned pochopíte proč. V blankytně modré hladině se zrcadlí dvoutisícové alpské masivy, protože jezero leží uprostřed Tyrolska v úchvatné horské krajině mezi pohořími Karwendel a Rofan.

Takže oblast kolem jezera tím pádem nabízí spoustu příležitostí, jak si užít letní dovolenou nabitou zážitky. Můžete zdolávat alpské vrcholy po značených horských stezkách, ti odvážnější si mohou vyzkoušet vyhlášené ferraty, v údolí i po kopcích můžete jezdit na kolech, můžete si vyzkoušet rafting na divoké vodě nebo se koupat v jezeře. Celý břeh je totiž přístupný a nabízí nespočet možností ke koupání i k poležení. Především pláže v Achenkirchu, Maurachu a Pertisau svou infrastrukturou a hřišti pro děti zaručují krásné dny plné koupání.

Voda má průměrnou teplotu 22 stupňů a vybízí ke koupání a vodním sportům. Jachtaři, surfeři a kitesurfeři mají u Achensee ideální podmínky.



A to vše v srdci nádherné přírody.

Velké množství informací o jezeru Achensee a možnostech vyžití najdete na webu austria.info

„Z pohledů Čechů je to trochu opomíjená lokalita a přitom se jedná o naprostý přírodní skvost,“ píše na svém blogu cestovatelka Lucie Duroňová. “Vyžití tu najdou celé generace, od malých dětí po důchodce, od lenochů po sportovce. Nechte se nalákat a určitě sem někdy vyražte, stojí to za to.“

Právě velká šířka možností, aktivit a zábavy v celém okolí jezera, je největší předností celé oblasti.

Zubačka z 19. století

Pokud chcete být opravdu styloví, pak byste měli k příjezdu k jezeru využít historickou parní lokomotivu z 19. století, která jezdí po ozubnicové úzkokolejce z přístaviště Seespitze až do Jenbachu. „Cesta z Jenbachu k jezeru trvá zhruba hodinu a užijete si skvělých výhledů na okolní hory. A užijte si hlasité klapání starého vlaku,“ popisuje Klabík.

Přes jezero pak můžete přeplouvat v parníku, který má řadu zastávek po celé jeho délce. „Takže si bez potíží můžete naplánovat výlet na druhé straně jezera,“ líčí Duroňová.

Kitesurfer na jezeře Achensee.

Jezero nabízí velkou škálu vodního vyžití. V blankytně tyrkysové vodě si parádně zaplavete, nebo můžete plout na nafukovací matračce.



U jezera si můžete vypůjčit vybavení na paddleboarding a na dlouhém prkně s pádlem v ruce se budete uprostřed tyrolských hor cítit jako v Karibiku. Pro ty odvážnější nabízejí půjčovny výbavu na kitesurfing, tady už vás na prkně bude pohánět vítr, který se bude opírat do vaší plachty. „Pozorovat hory z hladiny jezera je parádní. A když budete mít štěstí, tak uvidíte paraglidistu, jak přistává na hladině jezera,“ vypráví nadšeně Klabík.



Když nebudete mít dost vodních radovánek za celý den, vyražte na návštěvu nového lákadla. Atoll Achensee se nachází na jihovýchodním břehu jezera Achensee a jedná se o supermoderní volnočasovou atrakci. Jejím základem je osvětlená vodní aréna s plaveckým bazénem, zábavní a venkovní bazény, zážitková skluzavka a prostorný saunový svět s bazénem na střeše. Na místě najdete i fitness studio a halu na bouldering.

Přírodní park Karwendel Na západním břehu Achensee začíná přírodní park Karwendel. Je to největší souvislá chráněná oblast v Severních vápencových Alpách a na celkem 920 kilometrech čtverečních sahá až do Bavorska. Pěší turisté se tu mohou celé hodiny toulat nedotčeným údolím mezi kamzíky a kozorožci nebo pozorovat sviště, jeleny a zajíce, zatímco na obloze krouží dravci. Turisté mají příležitost nechat na sebe mimo vyšlapané pěšinky působit osamělost světa hor.

Kolem jezera Achensee se nachází řada stezek, jedna z nich vede kolem celého jezera, k prozkoumání a k naplánování skvělého výletu. „Vybere si každý a nemusíte se bát nějakých náročných stoupání, na vrcholy vás vyvezou tři lanovky,“ popisuje Klabík. Díky tomu si každý může naplánovat trasu podle svých možností. Najdete zde značené trasy, na nichž naleznete překrásné vyhlídky na krajinu a můžete si odpočinout v horských chatách. „Tam si můžete dát pivo nebo vyhlášený jablečný štrúdl. Vysoko v horách samozřejmě chutná nejlépe,“ podotýká s úsměvem Klabík.

Adrenalin na ferratě

Jestli chcete zdolávat velké převýšení a přitom se moc nezadýchat, využijte letní lanovky. Lanovka na Karwendel návštěvníky vyveze z městečka Pertisau na vrchol Zwölferkopf, ze kterého budete mít velkolepý výhled na lesknoucí se tyrkysově modré Achensee. Asi za půl hodiny dojdete k rustikální salaši Bärenbadalm, kde na jídelním lístku najdete spoustu tyrolských specialit a výtečné koláče.

„Nejbližší chaty od městečka Pertisau jsou Pletzachalm a Gramaialm. Obě jsou velmi dobře dostupné pěšky i na kole, ale nevěřili byste, kolik lidí si sem zajede na oběd autem, aniž by ušli jediný krok v přírodě. Pro rodiny s dětmi doporučuji chatu Gramaialm, mají tam obrovské hřiště a minizoo,“ píše Duroňová.

Ferrata 5 horských vrcholů v Achensee už patří ke klasickým trasám. Vede k okolním vrcholům Haidachstellwand, Rosskopf, Seekarlspitze, Spieljoch a Hochiss. S délkou dva kilometry patří k nejdelším zajištěným cestám v Alpách. Ferrata je rozdělena na pět úseků s pěti úrovněmi obtížnosti a díky tomu ji v částečných etapách mohou zvládnout i začátečníci. Pokročilí feratu zdolají i za pouhý den. Více o ferratě najdete na www.achensee.com

Ti odvážnější mohou vyzkoušet ferratu 5 horských vrcholů, horskou zajištěnou cestu, kam je nejlepší vypravit se s průvodcem a řádným vybavením – helmou, lany a karabinami (viz box). „Po prvním výstupu jsem se podívala pod sebe a tělo mi zaplavil adrenalin. Bylo to pěkně vysoko,“ líčí na svém blogu Nizozemka Antonette. „Ale nakonec to vypadalo nebezpečněji, než to ve skutečnosti bylo,“ uzavírá svůj popis cesty.

Abyste si bez problémů užili volný čas v okolí jezera, můžete si zakoupit kartu Achensee Erlebniscard. Po dobu 7 dnů vám zaručí různá dobrodružství během dovolené za celkovou cenu 72 euro. Děti do 15 let platí polovinu a pro děti do 7 let je karta zdarma. Na výběr je celá škála aktivit a možností trávení volného času. V ceně je neomezený počet jízd lanovkou, lodí a parní zubačkou u Achensee. Kromě toho karta zahrnuje také bezplatné vstupy do různých muzeí v regionu. „Při týdenní dovolené se karta opravdu vyplatí, zvlášť když budete často využívat lanovky nebo lodní dopravu,“ radí Duroňová.

Pět vrcholů na ferratě u jezera Achensee v Rakousku.

