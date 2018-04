Ukrajinky jsou elegantní i v mrazech. Po ledu chodí na podpatcích a nespadnou, říká Češka

Iva Řeřichová se během studia dostala na stáž do ukrajinského města Dnipro. „Je zajímavé, že pokud se na Ukrajině utvoří fronta, lidé jsou seřazení velmi blízko vedle sebe. V Česku je pak pro ně nezvyklé, že vždy mezi sebou dodržujeme rozestupy a že dokonce máme něco jako diskrétní zóny. Pro Ukrajince je také krajně nezvyklé smrkání na veřejnosti. Považují to totiž za něco, co do slušné společnosti nepatří,“ říká.

Lidovky.cz: Vzpomenete si na první dny po přestěhování?

Do Dnipra jsem se stěhovala na začátku ledna, když zde panovaly silné mrazy. První dny po příjezdu bylo jen zataženo a sněžilo, proto město působilo dost šedě a smutně. To se ale naštěstí změnilo hned v dalších dnech, když vysvitlo slunce.

Lidovky.cz: Co vám nejvíce ulpělo v paměti?

Neuklizené chodníky od ledu a sněhu. Na Ukrajině totiž neexistuje, aby se chodníky sypaly solí, maximálně se z nich led odstraní lopatou. Obdivovala jsem elegantní Ukrajinky, které ladně kráčely po zledovatělých cestách na podpatcích. Mně se podařilo uklouznout a spadnout i ve sněhulích, takže jsem se opravdu těšila, až se oteplí a budu moct zase chodit normálně.

Kdo je Iva Řeřichová ? Iva Řeřichová dokončuje magisterská studia Českého jazyka a literatury na UK. Během studií se nadchla pro výuku češtiny jako cizího jazyka, a proto neváhala odcestovat v rámci tříměsíční stáže Českého centra v Kyjevě do ukrajinského města Dnipro, kde kromě individuální i kolektivní výuky češtiny, pořádala také neformální konverzační klub.

Lidovky.cz: S čím jste v cizině narazila? Je nějaký český zvyk, který byl pro okolí krajně nezvyklý?

Ukrajinci mají velmi podobné zvyky jako Češi. Stejně jako my nechápou, že někdo přijde domu a nepřezouvá se, proto, když ke mně domu přicházeli studenti na konverzační klub, si někteří s sebou nosili i vlastní přezůvky. Je zajímavé, že pokud se na Ukrajině utvoří fronta, lidé jsou seřazení velmi blízko vedle sebe. V Česku je pak pro ně nezvyklé, že vždy mezi sebou dodržujeme rozestupy a že dokonce máme něco jako diskrétní zóny. Pro Ukrajince je také krajně nezvyklé smrkání na veřejnosti. Považují to totiž za něco, co do slušné společnosti nepatří. Pokud tak někdo učiní na zaplněné ulici, zaručeně se nevyhne znechuceným pohledům.

Lidovky.cz: Chcete se do Česka ještě někdy vrátit?

Dnipro se pro mě stalo na nějakou dobu druhým domovem, ale žít trvale bych zde nechtěla. Na jednu stranu tu pro mě, jako pro obyvatele ze „západu“, je velmi levně, ale zároveň si člověk chtě nechtě dobře uvědomuje, že každodenní život Ukrajinců je těžký. Vládne zde chudoba a všudypřítomný strach z nedaleké války, jejíž připomínky lze spatřit na různých místech města i celé země. Rozhodně jsem ale na tuto zemi nezanevřela a ráda bych se sem vracela, alespoň na krátkou dovolenou.

Lidovky.cz: Existuje nějaké české jídlo, které vám v cizině chybí?

Ukrajinská kuchyně není příliš daleká od té české, proto jsem si spíše užívala všemožných varenyků a boršče a pokud se mi zastesklo po české kuchyni, nebyl problém sehnat suroviny a jídlo si sama uvařit. Také zde mají výborný chléb, takřka stejný jako ten náš, proto mi na rozdíl od mého pobytu ve Slovinsku ani české pečivo nechybělo. Občas se mi ale zastesklo po klasickém českém chlebíčku s bramborovým salátem a vajíčkem s majonézou.

Lidovky.cz: Uvařil jste přátelům v zahraničí nějaké české jídlo? Jak jim chutnalo?

Svým studentům jsem na Velikonoce připravila chlebíčky s vajíčkovou pomazánkou, a i přes různé sladkosti a chipsy zmizely jako první.

Lidovky.cz: Máte děti? Učíte je česky?

Děti zatím nemám, ale pokud bych je měla vychovávat v cizině, samozřejmě bych chtěla, aby česky uměly.

Lidovky.cz: Jaké jsou první asociace, které slýcháváte, když řeknete, že jste z Česka?

Česko je pro mnoho Ukrajinců vysněným rájem, proto první reakcí na to, že jsem Češka, která zde učí češtinu, byly velmi pozitivní. Mnoho Ukrajinců už dokonce má v Česku příbuzné a zemi trochu znají. Nahlížejí na nás jako na poctivý národ, který nepodvádí, neokrádá. Občas bylo těžké studentům vysvětlit, že u nás není vše tak růžové, jak si představují.

Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Liší se politická kultura od té naší?

Snažím se ukrajinskou politickou situaci sledovat, z českých i západních médií je ale těžké utvořit si nějaký objektivní obrázek. Ukrajina je rozlehlá země, čímž se liší i mentalita obyvatel v jejích různých koutech a stejně tak i její pohledy na tamní politiku. K nám se dostávají informace především z Kyjeva a ze západní oblasti, v nichž ale nejsou zohledněné názory opačné strany Ukrajiny.