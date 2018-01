Unikátní hotel pro obézní lidi se nachází na Bahamách

NASSAU/BAHAMY Hotel na bahamském ostrově Eleuthera na první pohled vypadá jako běžný karibský rezort. Při pozornějším pohledu je zde však několik zásadních rozdílů. Je totiž speciálně navržen tak, aby vyhovoval obézním lidem, píše na svých internetových stránkách CNN.

Všechny dveře v hotelu byly rozšířeny, lehátka jsou vyrobena tak, aby udržela až 250 kilogramů a postele jsou zpevněné ocelovými tyčemi. Konečným výsledkem je podle zakladatele Jamese Kinga „bezpečný přístav“ pro všechny s nadváhou, kteří mohou cestovat, relaxovat a uvolnit se a dělat věci, které ostatní považují za samozřejmé, jako jít si zaplavat nebo projít se po pláži, aniž by měli pocit, že je někdo soudí a kritizuje.



Kinga inspirovala k založení jeho rezortu, který nazval jednoduše The Resort, událost, která se stala před 15 lety, kdy pracoval v hotelu Grenada. Tam byl svědkem toho, že jedna z turistek si chtěla sednout na pláži do křesla a doslova jím proletěla. Po rozpačité ženě pak chtěl hotel zaplatit 150 dolarů (3300 Kč) za poškození hotelového majetku. King se pak snažil přesvědčit vlastníky hotelu, aby koupili nábytek, který by byl silnější a pevnější, jeho návrhy však nikoho nezajímaly.



King brzy zjistil, že na trhu je díra, protože neexistuje žádný rezort, který by byl přátelský k tlouštíkům. Rozhodl se proto s manželkou této situace využít. Sám však přiznává, že to nebylo vůbec jednoduché. Když se jim podařilo konečně najít vhodnou nemovitost, zjistili, že mnohem obtížnější bude získat vhodné vybavení. Cokoliv, co by mohlo být využito pro rekreační zařízení a bylo vhodné pro lidi s nadváhou, prostě neexistovalo. Rezort se nakonec otevřel v roce 2015. Začátek byl sice pomalý, nyní však mají rezervace do jara 2018.

Hotel má vlastní soukromou pláž dlouhou zhruba osm kilometrů a nabízí pouze skupinové rezervace, aby zajistil hostům, že se budou cítit skutečně uvolnění i při skotačení v bazénu a procházce na pláži. Cena za šestidenní pobyt včetně jídla třikrát denně činí 16400 dolarů (téměř 358000 Kč). Cena je paušální pro celou skupinu, kterou může tvořit nejvýše 28 osob.

Někteří obviňují Kinga, že svým rezortem „normalizuje“ obezitu. On se však brání, že pouze nechce, aby byli tito lidé diskriminováni, a dodává, že všichni jeho hosté jsou ve skvělé kondici.

King má také již v plánu druhý rezort na dalším z ostrovů a již našel vhodnou nemovitost. Jeho podnikání je sice úspěšné, zdůrazňuje však, že jeho rezort by neexistoval, kdyby se běžné hotely lépe staraly o „silnější“ hosty.