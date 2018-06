Útesy, zátoka, jeskyně, trek, zahrada a laguna. Šest perliček přelidněné Malty

Rozlohou je Maltská republika sice nejmenší stát Evropské unie, počet obyvatel se ale blíží k půl milionu, z toho pak vyplývá neuvěřitelných 1 300 obyvatel na kilometr čtvereční.

Malta je tak osmou nejhustěji obydlenou zemí světa, k tomu přidejme každoročně milion turistů a asi vytušíme, že hledat zde osamělá a opuštěná místa může být problém. I v této malé souostrovní republice to ale jde.



Léto skoro celý rok

Každý rok navštíví Maltu na milion cizinců. Jedná se převážně o turisty a studenty, které zlákala představa „věčného“ léta. Zima na ostrovech trvá jeden měsíc, a když teplota klesne pod nulu, jedná se o raritu a v mnoha případech i o kalamitu, jelikož místní nejsou na takové podmínky připraveni.

Multikulturní atmosféra je cítit na každém rohu, například v autobuse, kde na metru čtverečním stojíte s Kolumbijkou, Španělem, Uganďanem a Číňankou. Zní to sice zajímavě a exoticky, ale jen do chvíle, kdy si chcete nerušeně vychutnat architektonické památky měst a scenérie strmých útesů. Prodírání se davem v hlavním městě Valletta, nebo jeho předchůdcem jménem Mdina, není zrovna ideální adrenalinový sport . V proslavené zátoce Blue Lagoon ostrova Comino potkáte někoho i ve čtyři ráno a tak by se dalo pokračovat dál. I zde se dají ale najít místa, která 99 % turistů mine.



Malá vesnička Bahrija

Bahrija je jméno vesničky na západní straně hlavního ostrova, zde se také nalézají nádherné útesy. K nim vede jediná autobusová linka 109 z Rabatu. Jezdí velmi sporadicky, a proto je lepší si pronajmout auto, zaparkovat je možné ve vesnici, lze ale zajet až skoro k útesům. Odtud je pak možné sejít po stezce přímo nad skaliska.

Ze žlutosti vápence v kontrastu s nebesky modrým čistým mořem vás bude přecházet zrak. Dopoučuji se vydat podél skalisek směrem na jih. Cesta se drolí a je vhodnější uzavřená obuv, ale projít se dá. Pokud se nebojíte, slaňováním se dá dostat až k samotnému moři.

Zapomenutá Selmun Bay

Z hlavního města dojeďte na zastávku Mgiebah, vystupte a vydejte se po silničce doleva. Ne doprava, skončili byste u Selmun palace. Po kilometrové chůzi přes malý kopec se otevře výhled na bohem zapomenutou zátoku Selmun Bay. Zde můžete sice narazit na místní, pokud se vydáte ale podél pobřeží dál na východ, míjíte už jen malá skrytá zákoutí. Tady je místa dost a vy si budete moci vybírat ze všech těch „soukromých“ oblázkových pláží tu nejkrásnější. Po cestě dále po pobřeží se vám naskytne výhled na neobydlený ostrov San Pawl v celé kráse.

Koupání v Aħrax Open Cave

Nejseverozápadnější oblast hlavního ostrova skrývá nejedno překvapení, a přesto tu na turistu nenarazíte. Jen jedním z mnoha může být například podmořská jeskyně Aħrax Open zřídka.

Doporučuji dojet do oblasti Armie Bay, kde se nachází jeden z nejlepších maltských kempů. Odtud se dá vyrazit podél pobřeží směrem na sever. Po cestě navštivte Aħrax Tower, jednu z věží bývalého obranného systému, a pokračujte podél Coral Lagoon. Buďte opatrní, Aħrax Open Cave se objeví znenadání. Pro odvážné je možná koupel, buďte ale opatrní, nikdo přeci jen nechce během cest využívat své úrazové pojištění.

Štreka podél Victoria Lines

A zpátky do Bahriji. V Kuncizzjoni blízkosti Fomm Ir-Rih Bay začíná „horská štreka“, snad jediná zde. Můžete se vydat na přibližně 15 kilometrů dlouhý výšlap podél Victoria Lines. Zeď, kterou zde označují jako maltská čínská zeď, byla dostavena v roce 1897, a je z ní výhled na celou západní část ostrova až po Gozo. Dle mě je nejzajímavější částí výšlap z Kuncizzjoni po Mostu, pak se otočit a kolem zuřivých psů zpátky. Celá cesta vede po úbočí místních kopečků, žádné silnice, žádní turisté.

Odpočinek v zahradě San Anton

Chcete vidět na Maltě i zeleň? Pak doporučuji návštěvu botanické zahrady San Anton Garden v Birkikáře. Vstup je zdarma a zahrada je tak velká, včetně rybníčku a travního bludiště, že i přes občasné turisty najdete místo ke spočinutí. A třeba právě pod citronovníkem.

Comino trošku jinak

Skoro každý návštěvník Malty zavítá na třetí největší ostrov Comino. Většina jich ale zůstane u Blue Lagoon. To je velká škoda, dá se to udělat i jinak.

Vyberte si pravidelnou loďku z Marfy, Cirkewwy nebo přímo z Gozo, za 10 euro i se zpátečním lístkem. Nezůstávejte se povalovat na pláži a vydejte se k Santa Marija Tower. Cesta horkem do mírného kopce se vám odvděčí neuvěřitelným výhledem zpátky k zátoce. A pozor, točil se zde i Monte Christo.

Pro ty, co nemají veder dost, obejděte Comino celé. Je to procházka na maximálně tři hodiny. Nebo aspoň zamiřte na jeho nejsevernější část s pohledem na dominantní Santa Marija Cave. Nechápu proč, ale zde vážně turisti nejsou.