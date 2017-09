V Česku se prodávají drahé a nekvalitní sýry, říká Švýcarka

Stéphanie N’Duhirah se přestěhovala do Česka, aby se zde mohla věnovat tomu, co miluje nejvíce. Akrobacii.

Lidovky.cz: Co vás na Česku nejvíc překvapilo při vaší první návštěvě?

Překvapilo mě, že zde nebylo mnoho cizinců, a hlavně jsem nepotkávala lidi z Afriky nebo míšence. Ale myslím, že se to změnilo, smíšené páry teď vidím v ulicích častěji než předtím. Co na mě udělalo opravdu velký dojem, je architektura. Různá období se harmonicky prolínají. Je nádherné vidět secesní dům hned vedle barokního a kousek opodál další v kubistickém slohu. Každý den zažívám překvapení v podobě nějakého nového architektonického detailu, kterého si všimnu, když se podívám nahoru.

Lidovky.cz: Kdy jste se rozhodli, že tu chcete zůstat nastálo? Co vás k tomu vedlo?

Původně jsme v Praze chtěli žít jen pár měsíců a pak odjet do Berlína, ale po roce jsme se rozhodli, že zůstaneme tady. Líbilo se nám tu, našli jsme si práci a já jsem se chtěla naučit češtinu, která se mi moc líbila. Věděla jsem, že to chce zůstat několik let, abych trochu porozuměla českému jazyku i kultuře.

Lidovky.cz: Co vám na Češích nejvíc vadí?

Asi nenajdu nic, co by mi opravdu vadilo. Snad jen, že jsou to trochu individualisté. Divím se třeba tomu, že se neznám s žádným ze svých sousedů – jako by si zachovávali odstup od ostatních. Myslím, že se Čechům moc nelíbí myšlenka společenství. Zřejmě to je dáno dějinami této země.

Stéphanie N’Duhirah Stéphanie N’Duhirahe je umělkyně a akrobatka pocházející ze Švýcarska. Vystudovala cirkusovou školu v Québecu, jejím oborem byla vzdušná akrobacie se specializací na vertikální lano. V současné době spolupracuje s anglickou skupinou Collectif and then... a s českou skupinou Cirkus Mlejn, v Cirqueonu-Centru pro nový cirkus působí jako lektorka intenzivních kurzů Závěsné akrobacie a handstand a pozemní akrobacie. Vidět ji můžete v novém představení Chyba, ale v představení MUTE/ En Sourdine v divadle Alfréd ve dvoře.

Lidovky.cz: Chodila jste někdy s Čechem, jací podle vás jsou?

Ano. Přijde mi, že moc nevyjadřují svoje pocity a často neříkají, co si skutečně myslí. Ale mají podle mě dobrý smysl pro humor, a to považuji za velkou přednost.

Lidovky.cz: Je nějaký rozdíl v tom, jak se Češi chovají k sobě navzájem, ke starým lidem, dětem, než jak je zvykem ve vaší zemi?

Češi jsou slušní, ve srovnání se Švýcary nevidím velký rozdíl. Myslím, že mají velkou úctu ke starším lidem. Vždycky obdivuji, kolik lidí se v metru zvedne, aby pustilo sednout někoho staršího. Něco podobného jsem snad nezažila v žádném jiném větším evropském městě.

Lidovky.cz: Co si myslíte o českém humoru? Líbí se vám? Je hodně odlišný od toho, na který jste zvyklá?

Český humor je podle mě hodně sarkastický. Líbí se mi, že je oproti tomu švýcarskému trochu jemnější. Všechny jeho drobné nuance sice ještě nepochytím, ale přijde mi o dost zajímavější než ten náš.

Lidovky.cz: Zajímáte se o českou historii? Je v ní něco, co vás zaujalo?

Zajímám se o celé dějiny. Ale protože ráda navštěvuji středověké hrady a zámky, a Česko jich má opravdu hodně, mým oblíbeným historickým obdobím je právě středověk. V této době vznikla některá velká česká města a díky tomu, že mnoho památek zůstává stále zachováno, jí tak můžeme lépe porozumět.

Lidovky.cz: Pijete pivo? Jak vám chutná česká kuchyně?

Ano, piju pivo. Myslím si, že v České republice ho máte nejlepší. Kromě toho mi moc chutná slivovice. Co se týká české kuchyně, mám ji ráda, ale v létě obvykle nejím těžká jídla jako guláš nebo svíčkovou. A asi nejvíc si pochutnám ovocných knedlících, ty bych mohla jíst každý den.

Lidovky.cz: Myslíte si, že už v Česku zůstanete?

Ještě pár let určitě! Chci se zlepšit v češtině a prý to chce aspoň deset let, aby člověk mluvil plynně. Takže na splnění této výzvy mi zbývají ještě tři roky. No a potom bychom se rádi přestěhovali do Portugalska. Ale v Praze je opravdu dobře, tak se uvidí, jestli za tři roky ještě pořád budeme chtít odjet.

Lidovky.cz: Zajímáte se o českou politiku? Jaký na ni máte názor?

Zkouším to, ale moc dobře nerozumím tomu, jak tady politika funguje. Ve Švýcarsku to máme jinak – jsme federace a volíme skoro každé tři měsíce pro nebo proti různým zákonům. Přijde mi proto zvláštní, že se čeští občané mohou vyjádřit jen během voleb a jinak o ničem nerozhodují.

Lidovky.cz: Učíte se češtinu? Je pro vás v Česku její znalost nezbytná?

Učím se, ale potřebovala bych více času, abych lépe rozuměla a nedělala hloupé chyby. Snažím se víc číst a psát v češtině a sama si tak zlepšovat slovní zásobu, protože momentálně nemám čas chodit na kurzy.

Lidovky.cz: Po čem se vám v Česku nejvíce stýská? Co má vaše země výjimečného?

Sýr, jezera a hory. Vyrůstala jsem ve městě u Ženevského jezera, a to mi asi chybí nejvíc – v létě jsme v něm byli pořád naložení. Sýr mi chybí, protože ho miluji, ale tady je dost drahý a navíc ne tak kvalitní. A nakonec hory, jelikož po nich ráda chodím a kochám se nádhernými výhledy.