V Hradci Králové by mohl být stromový hřbitov

HRADEC KRÁLOVÉ V lesích u Hradce Králové by mohl vzniknout stromový hřbitov. Místo náhrobních kamenů by na něm stály stromy, v jejichž kořenech by byl v ekologicky rozložitelných urnách uložen popel zemřelých.

„Stromový hřbitov by mohl být součástí takzvaného lesního hřbitova v jihovýchodní části města, kde jsou klasické hroby s kamennými náhrobky,“ řekl hradecký primátor Zdeněk Fink. V Česku dosud podle dostupných informací žádný stromový hřbitov zatím není.



Hradečtí lesníci podle Finka našli inspiraci v Německu, kde již stromové hřbitovy úspěšně fungují a pro majitele lesů jsou i zdrojem zisků. „Lidé si popel zemřelého mohou za úplatu uložit do kořenů stromů. Na stromech jsou pak decentní značky,“ řekl zástupce ředitele Městských lesů Hradec Králové Radek Jůza.

Lesní hřbitov Lesní hřbitov byl založen již v roce 1939 a z původních plánů bylo v minulosti uskutečněno jen několik jeho částí. V územním plánu města se v lokalitě lesního hřbitova počítá s plochou pro pohřebnictví o rozloze 55 hektarů. V současnosti se využívá pouze část o rozloze 28 hektarů a z ní se plně využívá pouze necelých šest hektarů.

Svůj strom může mít i rodina. „Je to neokázalé, bez náhrobků,“ uvedl Fink. Správce lesa podle něj zaručí, že o strom bude po smluvně dohodnutou dobu pečováno. Pokud bude strom poražen či vyvrácen, bude vysazen nový. Fink upozornil na to, že stromový hřbitov by mohl být určitou variantou pohřbívání a jeho případné zřízení záleží i na tom, zda lidé budou mít o tuto službu zájem. Zatím město o zřízení stromového hřbitova nijak nerozhodlo. „Vše je zatím ve stadiu úvah. Musí se i prověřit, zda je stromový hřbitov v souladu se zákonem o pohřebnictví,“ uvedl Jůza.



Město Hradec Králové má trvalý nedostatek hrobových míst. Proto již delší dobu chystá rozsáhlou modernizaci a rozšíření lesního hřbitova. První etapa projektu v objemu asi 60 milionů korun počítá s úpravami a stavbami v nynějším areálu hřbitova. Celkové náklady na rozšíření hřbitova by mohly v budoucnu dosáhnout až 120 milionů korun.