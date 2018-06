V Kataru alkohol koupíte jen v hotelu nebo s povolením od zaměstnavatele, říká Češka

Praha/Dauhá Michaela Hreusová se do Kataru přestěhovala kvůli práci. „Arabská kultura je úplně jiná. Ženy musí dbát na to, aby měly vždy zakrytá ramena a kolena a nenosily těsná trika s výstřihem nebo upnuté kalhoty. Pokud tak činíte, dáváte místním najevo, že jejich kulturu nerespektujete. Procházet se ruku v ruce na veřejnosti s opačným pohlavím tady také není možné,“ říká.

Lidovky.cz: Vzpomenete si na první dny po přestěhování? Co vám nejvíce ulpělo v paměti?

Dobře si vzpomínám na moment, kdy se otevřely dveře z letištní haly do venkovních 45 stupňů. V tu chvíli jsem si řekla, že tady rozhodně nebudu žít ani den. Takové extrémní vedro a vlhko, to rozhodně nebylo nic pro mě. Ale ač to zní nemožně, tak časem si člověk zvykne na permanentní život v klimatizaci. Od března do října se po Doha dá prakticky pohybovat pouze v autě s klimatizací. Jít pěšky nakoupit nebo do restaurace znamená, že pak vypijete rybník, když tam dorazíte. Venkovní teploty dosahují v létě i přes 50 stupňů ve stínu. Co mi dál ulpělo v paměti a s čím žiji stále, je volání na modlitbu pro místní věřící. Můj apartmán je v těsné blízkosti mešity, takže to mám z první ruky. Denní volání na modlitbu je ok, ale to noční, které je zpravidla kolem 3 až 4 hodiny ranní, mě budí dodnes.

Lidovky.cz: S čím jste v cizině narazili? Je nějaký český zvyk, který byl pro okolí krajně nezvyklý?

Tak toho je opravdu spousta, protože arabská kultura je na rozdíl od té naší úplně jiná. Odhalování na veřejnosti je tady nemožné, ženy musí dbát na to, aby měly vždy zakrytá ramena a kolena a nenosily těsná trika s výstřihem nebo upnuté kalhoty. Pokud tak činíte, dáváte místním najevo, že jejich kulturu nerespektujete. Procházet se ruku v ruce na veřejnosti s opačným pohlavím tady také není možné.

Alkohol zde není k dostání v žádném supermarketu, pokud chcete konzumovat, musíte pouze v hotelech, kde pivo vyjde na cca 200 korun. Alkohol si můžete zakoupit ve specializované prodejně, ale musíte mít povolení, které vám vydá pouze zaměstnavatel. Pokud se chcete jít vykoupat na pláž, máte dvě možnosti: 1. vybrat si veřejnou pláž, na které musíte mít jako žena oblečené tzv. burkiny - bikiny nebo jednodílné plavky rozhodně povolené nejsou - nebo 2. zaplatit ne zrovna levné vstupné na místní hotelové pláže, kde už klasické plavky, jak je známe, povolené jsou.



Lidovky.cz: Chcete se do Česka ještě někdy vrátit?

V Kataru si určitě dlouhodobou budoucnost představit nedokážu. Ráda bych se vrátila zpět do Evropy, přeci jen naše kultura je mi nejbližší. Díky mému zaměstnání mohu procestovat celý svět a vybrat si zemi, která je mi nejbližší, a usadit se tam.

Lidovky.cz: Existuje nějaké české jídlo, které vám v cizině chybí?

Musím přiznat, že jsem nikdy nebyla velký fanda české kuchyně, ale s příjezdem sem se mi po nocích začalo zdát o svíčkové. Nejsem příliš zdatná kuchařka, takže do svíčkové tady jsem se nepouštěla, ale upekla jsem mým přátelům bramboráky a ty se setkaly s velkým úspěchem.

Lidovky.cz: Máte děti? Učíte je česky?

Nemám, ale začala jsem učit česky moji spolubydlící, která pochází z Argentiny. Nejvíc jsme se zasmály, když jsem se jí pokoušela vysvětlit, že v češtině máme něco jako pády. Absolutně nedokázala pochopit, že když muž je Jan, já na něj volám Honzo.

Lidovky.cz: Jaké jsou první asociace, které slýcháte, když řeknete, že jste z Česka?

Krásné ženy, pivo, Škoda auto a Praha samozřejmě. Ta je pro místní lidi velice, velice populární. Spousta lidí stále spojuje naši zemi do Czechoslovakia a někteří vůbec neví, kde se nacházíme. Hodně z nich naši zemi napíše jako „Check Republic“.

Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Liší se politická kultura od té naší?

Aktuální politická situace, a tím myslím blokaci se sousedními státy Bahrajnem, Saúdskou Arábií, Egyptem, Spojenými arabskými emiráty a Jemenem, je hodně propíraná v mezinárodních médiích. Tady v Kataru ale o ní moc neuslyšíte, protože Katařané jsou velice pyšní lidé. Jedním z největších problémů, které nastaly po blokaci, byl dovoz potravin, protože většina se dovážela ze Saúdské Arábie a ze SAE. Například dovoz mléka se vyřešil takto: Místní podnikatel vyslal letadla do Německa, Austrálie a USA a nechal přivézt přes 7000 krav, pro které postavil klimatizovanou farmu o velikosti 70 fotbalových hřišť, kterou umístil 50 kilometrů od hlavního města Doha a zajistil tak dodávku mléčných produktů pro celý Katar. Takhle se řeší problémy na Středním východě.