V Německu narážím se svou pravdomluvností, ale to všude na světě, říká Dagmar Pecková

Dagmar Pecková se do Německa odstěhovala už v roce 1985, do Česka se ale pravidelně vrací nejen koncertovat. „Nikdy jsem neodevzdala český pas. Jsem stále český občan. Díky EU se mohu po Evropě svobodně pohybovat jak je mi libo. V Praze mám stále svůj dům. V Čechách mám spousty ctitelů a fanoušků a pro ně uskutečňuji nové projekty,“ říká.

Lidovky.cz: Vzpomenete si na první dny po přestěhování? Co vám nejvíce ulpělo v paměti?

Poprvé jsem se stěhovala do zahraničí už v roce 1985. Bylo mi 24 let. Do Drážďan v bývalé NDR. Dostala jsem po odmítnutí v Národním divadle nejprve angažmá v operním studiu a po dvou letech jsem se stala sólistkou ansámblu Semperovy opery v Drážďanech. NDR bylo v pravém slova smyslu socialistické peklo. Každý večer jsem seděla plačíc na sbaleném kufru a chtěla zpět. Vydržet se to dalo jen díky divadlu s internacionální pověstí a s vědomím, že doma takovou šanci nikdy mít nebudu.

Lidovky.cz: S čím jste v cizině narazila? Je nějaký český zvyk, který byl pro okolí krajně nezvyklý?

Stejně jako doma, tak i v cizině narážím svou naprostou otevřeností a pravdomluvností. Krajně nezvyklý je kapr na Vánoce.

Lidovky.cz: Chcete se do Česka ještě někdy vrátit?

Ale já se vracím neustále. Nikdy jsem neodevzdala český pas. Jsem stále český občan. Díky EU se mohu po Evropě svobodně pohybovat jak je mi libo. V Praze mám stále svůj dům. V Čechách mám spousty ctitelů a fanoušků a pro ně uskutečňuji nové projekty, jako je například hudební festival Zlatá Pecka Chrudim v mém rodném městě.

Lidovky.cz: Existuje nějaké české jídlo, které vám v cizině chybí? Uvařil jste přátelům v zahraničí nějaké české jídlo? Jak jim chutnalo?

Mně v cizině nechybí nic. Cokoliv si mohu koupit a cokoliv z Čech do Německa přivézt... Cokoliv uvařit pro mě, rodinu i přátele. Jednou kuchyni thajskou, jednou italskou a jednou českou. Apropó typická středoněmecká kuchyně se od té české moc neliší. Stejně tak rakouská. Všechno mělo svůj vývoj i historii. Všechno je evropská kultura. Tedy i kuchyně.

Lidovky.cz: Máte děti? Učíte je česky?

Ano dvě. Syn má českého otce, tak umí více, jak dcera. Ta je spíš na tu angličtinu, francouzštinu a němčinu. Pohotově se naučí cokoliv.

Lidovky.cz: aké jsou první asociace, které slýcháváte, když řeknete, že jste z Česka?

Krásná země, krásná Praha

Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Liší se politická kultura od té naší?

Asi ano, když mají kancléřku již 4. volební období. V politice je stále ještě zastoupena etika - co je dobře a co je neúnosné.