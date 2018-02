V pluhu i rytmu. Ski areál Lipno se skvěle hodí pro rodiny s dětmi

Ski areál Lipno se už dlouhodobě drží na první příčce v hodnocení rodinných lyžařských středisek. V hodnocení nejde jen o mírné cvičné svahy, ale také o výhodný rodinný skipas nebo například o jídelní židličku pro děti v restauraci. Na Lipně jsou aktuálně v provozu všechny sjezdovky včetně veškerých dalších atrakcí.

Na Lipně začínáme na svazích Kramolína, tedy na druhé straně od přehrady. Jde o sportovnější část Lipna, která v kombinaci s ranním manšestrem uspokojí lyžařské chutě i zkušených lyžařů. Dokonce i modrá sjezdovka Dámská s ranním tvrdým povrchem mi umožnila pěkně sportovní carving ve svižné rychlosti.



Vedlejší sjezdovka Pánská je už značená červeně, nicméně v případě Lipna jde vždy o nějaký ten prudší padáček, který se posléze uklidní do modrého prostranství, takže osobně podávám nejsportovnější výkon hlavně v horních částech tratích. Je také příjemné, že nabitá rychlost na padácích vám vydrží až k nástupům lanovek.

Příjemnou červenou pistou v této části je dále sjezdovka Promenádní a její horní padák tu řadím k těm nejsportovnějším sekcím, kde se o slovo už hlásí významně rychlost, kterou následně využívám k rytmickému krájení oblouků v tempu ve spodní části trati. Vzhledem k akorátnímu sportovnímu výkonu na ní tu patří mezi mé nejčastěji ježděné sjezdovky.

Kompletní sbírku barev tu doplňuje černě značená prostřední část sjezdovky Střecha. Nejde sice o dlouhý úsek, nicméně stín se tu stará o poměrně rychlou jízdu. Sjezdovky na Lipně nejsou obecně nijak výrazně členité, tudíž na všech máte dostatečný přehled a i na této černé se dá zahlédnout malý prďola svištící obloučky v pluhu.

Lyžujících dětí tu bylo možné zahlédnout opravdu spoustu – ať už ve skupinkách s instruktorem, s rodiči nebo dokonce i drandíce na „vlastní pěst“ zejména v zábavné Fun Line mezi sjezdovkou Vyhlídka a Promenádní. Jen mírné zatáčky a lehké terénní vlny jsou tu jetelné pro široké spektrum dětí od začátečníků, kteří na vlnách získávají cit, po malé závodníky, kteří si to tu rozdávají mezi sebou.

Další vytíženou atrakcí je na Lipně paralelní slalom, z nichž je jedna trať měřená. Se soupeřem máte ovšem totožný start, takže síly můžete porovnávat i napřímo. Trať mě mile překvapila svou plynulostí, tedy nebylo potřeba vynakládat extra úsilí, na vměstnání se do bran, tedy značka ideál pro děti.

O úroveň výše, než uvedené atrakce, je na Lipně snowpark, který zahrnuje několik bedýnek a 6 různě velkých skoků rozmístěných na třech velkých vlnách – skoky jsou stále koncipované do „jednoducha“, jistá se zkušenost se tu ovšem už hodí. Na skocích se tu mohou realizovat i náročnější lyžaři, takže Tom si na posledním skoku střihnul svůj oblíbený trik.

Na Lipně jsme samozřejmě nevynechali ani sjezdovku Školní a Jezerní směrem k přehradě, které mají velmi dobré parametry pro první lyžařské oblouky. Sjezdovky jsou velmi mírné a opravdu dostatečně široké a přehledné, takže z mého pohledu jde o jedny z nejbezpečnějších sjezdovek pro učení dětí u nás.

Lipno v kostce: Vzdálenost z Prahy 2 h 39 min



Celodenní skipas dospělý (19-65 let) 750 Kč



Celodenní skipas Junior (16-18 let), Studenti do 26 let 610 Kč



Celodenní skipas dítě (6-15 let) 500 Kč



Celodenní skipas Senior (60+) 500 Kč



Provozní doba střediska 8:30 – 16:00



Webové stránky střediska www.lipno.info



Parkování zdarma na velkokapacitním parkovišti u nástupu na lanovku



Že je Lipno rodinná jednička, dokazuje i dětským parkem Foxparkem, který najdete v hlavním zázemí u areálu kousek od parkoviště. V parku děti využívají 3 pojízdné pásy, slalom v kuželech nebo podjížděcí branku. Čím se ale lipenská lyžařská škola liší od většiny jiných škol, jsou tématické výuky. Jde například o pirátský den, kdy se děti stanou piráty a hledají ztracený poklad, dále auto den, při kterém instruktoři učí při lyžování i základy silničního provozu. Dobrým počinem v oblasti rodinného lyžování je také rodinná výuka, kdy si lyžování užijete v kruhu svých blízkých a zároveň jste u prvních krůčků vaši lyžující ratolesti.



Rovněž zázemí je jednou z konkurenčních výhod Lipna, takže co se týká občerstvení, je tu na výběr z několika možností. Do samoobslužné restaurace Lanovka zajděte třeba dukátové buchtičky, do bufetu U Yettiho zas na svíčkovou. Další bufety se nachází na vrcholu Kramolína a posedět u kousku dlabance můžete i v aprés stanech.

Na restauracích se mi líbí detaily, jako jsou třeba jídelní židličky pro děti, nebo v bufetu U Yettiho je to možnost dobíjení telefonu, kdy do malé skříňky zapojíte do příslušného konektoru svůj telefon, skříňku si na klíč zamknete a můžete se věnovat v klidu polednímu hodování.

Součástí zázemí je dále také půjčovna a servis lyží přímo v rámci prodejny Intersport. V obchodě koupíte vše k lyžování potřebné, takže nějaké to zapomenutí lyžařských brýlí se tu dá za poměrně rozumnou cenu vyřešit. Tupé hrany si můžete nechat vyřešit v servisu za 270 Kč.

Doprovodné programy Lipna jsou dalším „gró“ areálu a vy si tak po lyžování můžete zajít do aquaparku, hopsária nebo přímo z lyží na Stezku korunami stromů. Výhodou je možnost přezutí do zapůjčených bot na vrcholu Kramolína, takže si na Stezku prakticky můžete odskočit kdykoli během lyžování. Stezka se dřevěným mostem klikatí doslova mezi korunami stromů a je průběžně zpestřovaná didaktickými zastávkami. Odměnou je výhled z výšky40 m přímo na největší přehradu Česka, za kterou dospělý zaplatí 210 Kč, děti 180 Kč.