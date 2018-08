Val di Fiemme. To jsou horské výpravy i rodinná pohoda

Ve Val di Fiemme si v létě užijete dobrodružství i rodinnou pohodu, horské túry i cyklovýlety, „dželáto“ i polentu. Odvážní uvítají rafting a canyoning v Cavaleze, rodiny s dětmi dětské parky v mezistanicích lanovek na Alpe Cermis, Latemaru a především v Alpe Lusii.

Kam na pěší výlet?

Horských túr ve Fiemme je nepřeberně, vybrat si můžete pohodové okruhy v údolí nebo národním parku Paneveggio, nebo se vydat do vyšších nadmořských výšek a zažít atmosféru dolomitských velehor. Za jednodušším výletem se vydejte na Alpe Cermis, nechte se vyvézt třemi lanovkami na vrchol Paion a odtud pokračujte na vrchol Cimon del to della Trappola, který nabídne výhled kolem dokola. Z vrcholu můžete pokračovat na jezera Laghi di Bombasel a následně po široké cestě zpět na Paion. Okruh ujdete zhruba za 3-4 hodiny pohodovým tempem.



Náročný, nicméně jeden z nejkrásnějších horských treků, co jsme kdy šli, najdete na Latameru, jehož nástupním místem je Passo Feudo, kam vás vyveze lanovka. Jde o okruh Torre di Pisa, který má okolo 5,5 hodin a protáhne vás přes Rifugio Torre di Pissa, samozřejmě i kolem šikmé věže a následně skrz masív Latemaru.

Zatímco horské chaty s občerstvením Rifugia Torre di Pisa dosáhnete zhruba hodinu po startu, následná část zabere déle vyžaduje i notnou dávku kondice, protože výšlapem na rifugio Torre di Pisa stoupání nekončí a dáte si ho v průběhu okruhu ještě dvakrát.

Okruh Torre di Pisa vede ze značné části masívem Latemar, který vykazuje typické známky Dolomit – srázné stěny, bizarně tvarované skalní štíty a věžovité vrcholy. Místy si připadáte jak na jiné planetě, což z tohoto okruhu činí neobyčejně fotogenickou trasu.

Kam na cyklovýlet?

Na výlety na kole můžete využít všechny lanovky na Alpe Cermis, Lateramu i Alpe Lusii, nebo si jet v údolích „za své“. My jsme využili půjčovnu e-biků v Predazzu www.localmotionrent.it, která nabízí moderní celoodpružená elektrokola třeba i s XT vybavením, a vydali se s tamním průvodcem Liviem údolím podél řeky a následně i přes lanový most Ponte Sospeso směrem do Národního parku Paneveggio.

Val di Fiemme v kostce: Vzdálenost z Prahy 7 h 47 min



Cena jízdného na lanovky Při zaplacení vzdušného 2 eura v ubytování je jízdné zdarma



Půjčovna kol www.localmotionrent.it



Zapůjčení horského kola (1 den) 22 eur



Zapůjčení elektrokola (1den) 39 eur



Provozní doba lanovky Denně 9:00 – 13:00, 14:00 -17:30



Webové stránky ubytování www.albergoalcervo.com



Webové stránky www.visitfiemme.it



Z Národního parku Paneveggio, který nabídne pohled na hory zrcadlící se ve stejnojmenné přehradě, jsme pokračovali stále mírně do kopce na Malgu Venegio, která nabízí jedinečný pohled na hory Pale di San Martino – dle našeho průvodce vám žádná jiná horská chata lepší výhled na toto fotogenické pohoří neposkytne.



Malga navíc v překladu znamená salaš, kde můžete ochutnat jejich vlastní produkty od sýrů, přes masa až po netradiční mléčnou grappu, kterou doporučuji k dezertu či kávě místo mléka. Sýr Tosela ochutnáte jen tady.

Kam s dětmi?

Dětské parky najdete v mezistanici na Alpe Cermis a také na Latemaru, který je doplněný i bobovou dráhou a tubingem. Velmi pestrý a zábavně naučný park se spoustou vodních atrakcí se nachází v Alpe Lusii a rozkládá se prakticky po celé sjezdovce pod mezistanicí mladičké kabinkové lanovky. Vstupy do parků jsou zdarma.

Kam za adrenalinem?

Tradičně jsme nevynechali rafting na řece Avisio, kde se přihlašovací a startovací stanice nachází u dolního nástupu kabinkové lanovky na Alpe Cermis a plavby se konají každý den vždy od 9:30 a 14:30. Rafting mohou vyzkoušet i úplní začátečníci, protože součástí výpravy je základní školení. Na tuto atrakci si vyčleňte 3 hodiny a 40 eur za dospělého, 28 eur za dítě po 14 let. Nejde o nějakou extra divočinu, takže sebou můžete vzít i děti, na druhou stranu jsou tu zhruba tři místa, kdy se vám adrenalin v krvi zvedne, což uvítají i zkušení vodáci.

Součástí raftingu je i nepovinná ochutnávka canyoningu, která je určená odvážnějším povahám. Jde o přebrodění řeky pod vodopádem, takže je potřeba přidržovat se skal, po kterých se voda sype, zároveň je potřeba si rychle zvyknout na studenou vodu tekoucí rovnou na hlavu. Odměnou za zdolání této vodní překážky je skok ze skály do tůně. Více info o raftingu: http://www.avisiorafting.it/

Kam za jídlem?

Kdo čte naše reporty z Fiemme pravidelně, ví, že v gastrotipech nesmí chybět domácí lasagně v Rifugiu Paion v Alpe Cermis ? Ochutnat tu samozřejmě můžete i tradiční regionální kuchyni jako je polenta s houbami nebo se zvěřinou.

Domácí pizzu a výběr těch nejrůznějších dortíků najdete v Rifugiu Passo Feudo u výstupní stanice lanovky na Latemaru. Na menší snack doporučujeme prkýnko s typickými italskými salámy a sýry a jste-li už přepiti Aperolu, zkuste ho tu zaměnit za mátového Huga.

Kde se ubytovat?

Ve Fiemme jsme byli ubytovaní v hotelu Al Cervo v Teseru,zhruba 2 km od Cavalese. Hotel nabízí ubytovaní v útulných a prostorných pokojích, wellness, bohatý snídaňový bufet a k večeři můžete zvolit i regionální menu nebo si vybrat ze tří různých jídel. Pravou dovolenkovou atmosféru vám tu navodí střešní terasa s lehátky a závěsnými křesly.

Fiemme Motion Card

V řadě ubytování ve Val di Fiemme obdržíte kartičku Fiemme Motion Card, která vám platí na všechny lanovky v údolí i na autobusy. V rámci kartičky máte i zdarma vstupy do různých muzeí a parků a slevy na další atrakce. Více zde.