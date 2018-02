Val di Fiemme. Italská jednička pro české lyžaře

Val di Fiemme je jedním z těch italských středisek, kde – hlavně v době jarních prázdnin – slyšíte češtinu na každém rohu. Kombinace širokých svahů, kilometry sjezdovek a 4 různorodá střediska za příznivou cenu jsou hlavními důvody popularity Fiemme u českých lyžařů.

Fiemme jsme navštívili začátkem února, tedy netradičně v hlavní sezóně, což se projevilo na poměrně zalidněných svazích. Lyžařské podmínky tu ovšem byly oproti loňské sezoně takřka nesrovnatelné – oproti loňským zeleným pláním všude mimo sjezdovky se tentokrát Dolomiti pěkně „bělaly“ a lyžovalo se na čerstvém sněhu, kterým je letos Itálie pravidelně obdařovaná.



Alpe Lusia – sem klidně s dětmi

První den jsme strávili v Alpe Lusii, která se od loňského roku pyšní novou kabinkovou lanovkou Bellamonte 3.0. Kabinka nahradila dvě sedačkové lanovky, takže přejezd k Rifugio Cervo je rychlejší, zároveň pohodlnější a díky tichému chodu si přijdete jak ve švýcarském vlaku.

Ze všech středisek Fiemme je právě Alpe Lusia přívětivá pro děti. Je to nejen díky pozvolným širokým svahů směrem do Bellamonte, ale také díky velkému dětskému parku u nástupu kabinky Bellamonte 3.0. Park zahrnuje 2 pojízdné pásy vedle sebe, takže se nedělá fronta a děti mohou využívat rozlehlého cvičného prostoru lemujícího pásy.

Pro malé nelyžaře se naproti dětskému parku nabízí dětský koutek, který je tvořený venkovními prolézačkami seskládanými do velkého dřevěného domečku, z jehož „oken“ se dá sjet na klouzačce nebo se na „dvorku“ protočit na kolotoči. Využít tu můžete i babysittingu, který vyjde na 10 eur na hodinu, vstup do dětského lyžařského Laricino Parku je zdarma.

Val di Fiemme v kostce: Vzdálenost z Prahy 7 h 30 min



Celodenní skipas dospělý 48 eur



Celodenní skipas Junior (roč. 2001-2009) 33 eur



Celodenní skipas senior (roč. 1952 a starší) 44 eur



Celodenní děti do 8 let zdarma



Provozní doba střediska 8:30 – 16:00



Webové stránky střediska www.visitfiemme.it



Ubytování www.villajolanda.info



Parkování zdarma vždy u nástupních stanic



Široké a přehledné sjezdovky v Alpe Lusii jsou na několika místech „okořeněné“ nějakou tou atrakcí, kterých tu hojně využívaly nejen děti, ale zpravidla i jejich rodiče. Šlo například o měřený slalom, na který tu natrefíte dokonce na dvou místech, a pak také o zábavnou skicrossovou trať na sjezdovce č.43 (La Cune Campo), jejíž terénní vlny byly až netradičně velké, nicméně na bezpečnosti neztrácely a ze čtyřmístné startovní brány tu startovaly i malé holčičky v růžovém.



Kouzlo Alpe Lusie pro mě spočívá ve všestrannosti. Zatímco strana do Bellamonte nabízí vyžití hlavně pro děti, strana směrem do Moeny už je čistě sportovní. Například černá pista 42a Piavac je převážnou část dne ve stínu, takže k prudkému profilu se přidává i tvrdý povrch a dětská přívětivost je ta tam a nastupuje výkonnostní lyžování. Trať Fiamme Oro I do Moeny je pak mojí nejoblíbenější sjezdovkou vůbec, a to díky zábavnému profilu při současné dostatečné přehlednosti.

Jsme-li u adrenalinu, nějaký by se tu měl do krve vyplavit i při návštěvě snowparku Morea, který najdete pod výstupem kabinkové lanovky Bellamonte 3.0. Snowpark je poměrně dlouhý a zahrnuje nejrůznější překážky, jako jsou bedýnky, zábradlíčka, kvótry, wall ridy nebo skoky. Ceníme určitě délku a rozmanitost parku, u skoků bychom ale uvítali příjemnější dopad, protože se tu padalo zbytečně z výšky. Pochvalu pak zaslouží šejpování jak podle pravítka.

Latemar – s příchutí safari

Latemar je nejrozsáhlejší a nejrozmanitější středisko Fiemme a kombinuje především pozvolné modré v centrální části a členité červené padající z okolních dominantních vrcholů. Lyžování na Latemaru se pak dá pojmout buď „broušením“ nějaké oblíbené části, nebo takovým malým safari, kdy se můžete z městečka Predazzo lanovkami a sjezdovkami dostat až do města Obereggen, který je od Predazza „formálně“ po silnici vzdálený skoro 30 km.

Černých sjezdovek je na Latamaru poskromnu. Některé najdete na Passo Feudu, my si střihli černou „dvacešestku“ Prá Erto. Na začátku jsem měla problém dostat se díky malé rychlosti na hrany, na zlomu se ale pista zalomila a na černém padáku jsem si pro jistotu i dvakrát „šoupla“, protože po hranách s mým 18 m radiusem by to byly fakt „kule“ a na ty jako bych po předcházející modré sjezdovky nebyla zvyklá.

V centru Latemaru se rozprostírá kvalitní snowpark, kde jsem se před lety poprvé odvážila skákat, takže jde o takovou mojí srdcovku ? Kromě velkých bigarů tu totiž najdete i snowparkovou trať pro středně pokročilé, dále easy line pro začátečníky a dokonce jsou tu k mání i úplně jednoduché překážky pro děti. Malé skoky jsou opravdu bezpečně stavěné, takže se tu mohou odvážit i snowparkem nepolíbení jedinci.

Součástí snowparku je také jednoduchá fun line, která zahrnuje jízdu bránami v klopených zatáčkách a průjezd tunelem a pro porovnání sil si můžete zkusit i měřený slalom po chatou Ganischger Alm nebo na trati Tresca na Pampeagu.

S dětmi klidně zamiřte pod horskou chatu Zischgalm v centrální části Latemaru, kde se můžou učit na mírném plácku obsluhovaným pojízdným pásem nebo využít tubingového kolotoče a dalších nafukovacích atrakcí - půl den vyjde na 5 eur, celý den na 7 eur. Také tady se pro malé prcky nabízí možnost babysittingu za 10 eur/hod v indoorovém dětském koutku.

My jsme na Latemaru pojali lyžování turisticky – z Pampeaga jsme se vydali přes celý resort do Obereggenu, kde nám byla k návštěvě doporučena nová prosklená restaurace Oberholz situovaná u výstupu stejnojmenné lanovky. Interiér tu působí velmi luxusně a tomu odpovídají i ceny – 7 eur za pivo, 9 eur houbová polévka nebo 16 eur tatarák. Proti gustu sice žádný dišputát, ale chuťově nás jídla až tolik neoslovila. Atmosféru horského posezení tu ale příjemně dokreslovala živá hudba během poledne.

Alpe Cermis – pro sporťáky

Třetí den náležel středisku Alpe Cermis, které je mi ze všech nejsympatičtější. Líbí se mi kompaktnost areálu, který má jedno nástupní místo a jeden vrchol a většina sjezdovek se přehledně rozlévá v horní polovině, takže na mě středisko působí útulně.

V Cermis je minimum dětských atrakcí, prakticky tu nenajdete žádnou skicrossovou trať, měřený slalom ani snowpark, takže i tím jde o nejméně rušné středisko, a tak zbývá dostatek prostoru pro ostré sportovní oblouky.

Jednou z mých oblíbených sjezdovek kromě již několikrát zmiňované Olympie je trať Prafiori, která už krátce po začátku nabídne táhlou levotočivou zatáčku, po které se náhle vystřídá sportovní slalomák s mírnějším náměstíčkem, takže se na trati neustále něco děje, a to v poměrně sportovním duchu.

Cermis mám ráda nejen kvůli sjezdovkám, ale tradičně také díky Rifugiu Paion u výstupu sedačkové lanovky Lagorai. Jde o samoobslužnou restauraci s milou a usměvavou obsluhou a zároveň s nejlepšími lasagnemi (9 eur) vůbec. K mání jsou dále například gnocchi s polentou a slaninou (10 eur), tagliatelle al ragú (10 eur) nebo jelení s polentou s houbami (17 eur).

Zatímco dopoledne na terase Paionu probíhal welcome drink pro české návštěvníky od cestovky Nev Damy v doprovodu českých šlágrů, odpoledne bylo v režii romantivky zapadajícího slunce a panáčka hruškovice.

Ve Fiemme jsme byli ubytovaní ve vile Jolanda v městečku Ziano, kde se dalo domluvit jak anglicky, tak německy. Vybrat si můžete z dvou- i vícelůžkových pokojů disponujících vlastní koupelnou a samozřejmostí je možnost zakopení polopenze. Ceny na noc se pohybují od 41 do 65 eur na osobu.