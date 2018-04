Cestování tuk tukem i výprava za polární kruh. Ve Zlíně začal cestovatelský festival Neznámá země

ZLÍN Ve Zlíně dnes začal festival cestování, sbližování a poznávání kultur Neznámá země. Jde již o 22. ročník, potrvá do 27. dubna. Nabídne filmové projekce, besedy, koncerty i výstavy. Mottem letošního ročníku je „Staré páky vs. mladá krev“, řekl novinářům ředitel festivalu Miroslav Náplava.

„My, co už se řadíme mezi ‚starý páky‘, tak jsme cestovali proto, že jsme v době po revoluci objevovali svět. Viděli jsme, že to opravdu je, a vraceli jsme se s reportážemi, filmy, články, že pyramidy skutečně existují, že Nepál je Nepál a že ty osmitisícovky tam stojí. Spíš jsme byli zprávou, že svět na nás čeká, že není pravda, že je nepřátelský a co my bychom tam my malí Češi dělali,“ řekl organizátor Petr Horký. Mladá generace podle něj cestování posouvá na mezinárodní úroveň. „Pro ně ten svět, ta zeměkoule, je jejich domov celá, oni svět vidí jako jasně dostupný, při ruce a jako něco, kde je přirozené, že se Češi pohybují,“ uvedl Horký.



Festival chce při stém výročí Československa přiblížit také významné cestovatelské osobnosti, které nejsou tak mediálně známé, například průkopníka potápění Pavla Grosse, který ještě coby student v 60. letech postavil podmořský příbytek, ve kterém strávil tři dny a stal se prvním českým akvanautem. V lezeckém centru Vertikon bude mluvit letos osmdesátiletý Petr Prachtel, legenda pískovcového lezení. „Má takřka 3000 prvovýstupů,“ uvedl Náplava.



Připravena je například beseda s výrobcem paramotorů a průkopníkem paraglidingu Pavlem Březinou. „Významně se podílí na revoluční metodě monitorování pytláků v rezervacích a národních parcích v Africe pomocí paramotorů,“ uvedl Náplava.

Za polárním kruhem

Z mladých cestovatelů se představí například Markéta Marvanová a Adam Záviška, kteří uspěli v Lapland Extreme Challenge a zdolali více než tisíc kilometrů dlouhou trať přes zasněženou krajinu polárního kruhu za necelý měsíc. Ladislav Zibura přiblíží svou cestu do Himálaje a údolím čínských a nepálských řek. Lucie Radová bude mluvit o výpravě pěti mladých žen v malých vozítkách, takzvaných tuk-tucích, napříč Jižní Amerikou.



Připraven je také koncert Jitky Šuranské a Petra Uviry, vystoupí kytarista Štěpán Rak, na náměstí Míru zahrají afričtí hudebníci Mbunda Afrika. Lidé si mohou prohlédnout fotografie amazonských domorodců či snímky připomínající loňskou cestu Náplavy a Horkého po stopách Hanzelky a Zikmunda do Marseille. Festivalovou Cenu Kantuta letos dostane moderátor, herec, recitátor a dabér Alfred Strejček. Program festivalu je na stránkách www.neznamazeme.cz.