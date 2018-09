Vinobraní neřestí a ctností

Není zámek jako zámek – své by o tom mohl vyprávět východočeský Kuks. Barokní areál ve stráních nad údolím Labe totiž jako zámek vypadá a kdekdo mu tak i říká, ale ve skutečnosti jde o hospitál, tedy někdejší útulek pro vojenské vysloužilce, chudé a nemocné. Vypravit se sem můžete třeba příští sobotu na vinobraní.

Kromě vybavení na běžný výlet by se tentokrát hodila kouzelná hůlka anebo stroj času, zkrátka cokoliv, co by nás přeneslo do časů na přelomu 17. a 18. století. Právě tehdy totiž hrabě František Antonín Špork začal labské údolí měnit v okouzlující letní dvůr se spoustou lázeňských a kratochvilných radovánek. Projet vypracoval italský architekt Giovanni Battista Alliprandi, a zatímco levý břeh měl představovat českou podobu malého Versailles s rušným společenským životem, stavby na pravém břehu byly určeny pro záležitosti duchovní.

Myšlenku břehu života a břehu smrti naplňoval i hospitál s kostelem Nejsvětější Trojice a rodovou hrobkou Šporků: majestátní stavba a dnešní dominanta celého Kuksu ale měla být pouhým doplňkem, tečkou za zdařilým dílem a rovněž připomínkou, že smrt je stále na číhané. To hlavní se točilo kolem zámku na druhém břehu Labe, z něhož dnes nezbylo vůbec nic. Pravda, na rozdíl od hospitálu byl „jen“ dřevěný, ale i tak tvořil nedílnou součást areálu, který svou krásou bral dech. Bylo tu například přírodní bludiště, Dům filozofů s knihovnou pro hraběcí hosty, střelnice na ptáky anebo koňská dráha, takzvané rejdiště, lemovaná sochami trpaslíků, kteří údajně měli tváře Šporkových nepřátel. Zajímavé je i to, že hrabě chtěl mít ze své rezidence výhled přímo do krypty na svítící věčné světlo a že sochy ctností a neřestí od Matyáše Bernarda Brauna, lemující severní průčelí hospitálu, byly původně barevné.



Do Betléma na konci světa.

Co vzala voda

Nemá smysl lkát nad tím, co bylo, i dnešní Kuks má co nabídnout. Ironií osudu se dochoval právě hospitál, jehož otevření se hrabě Špork nedožil. Zemřel v roce 1738 a byl tak ušetřen jak pohledu na panstvo, které záhy dalo jeho lázním vale, tak na povodeň, která roku 1740 smetla divadlo, rejdiště, dům s kulečníkem i další stavby.



V roce 1743 na pozvání Šporkovy dcery Anny Kateřiny přišel do Kuksu řád milosrdných bratří. Ti založili ovocné a bylinné zahrady, zřídili lékárnu U Granátového jablka, údajně druhou nejstarší zachovanou barokní apatyku ve střední Evropě, a v jejich péči pak hospitál fungoval až do roku 1938.

Dnes barokním komplexem procházejí čtyři prohlídkové trasy: hlavní okruh vás seznámí s historií a stavebním vývojem, osobností hraběte Františka Antonína Šporka a hospitální činností řádu milosrdných bratří, další vás zavede do Šporkovské hrobky. Historii lékáren od baroka po dnešek je věnována třetí trasa a čtvrtá, nazvaná Z apatyky do fabriky v přízemí konventu mapuje výrobu léčivých přípravků od malého množství v lékárnách až po průmyslovou výrobu v továrnách.



Vinice a vinobraní

Hospitál je otevřený denně a podívat se do jeho interiérů můžete iv sobotu 8. září při Vinobraní, ovšem jedině se vstupenkou na akci. Vinice tu za hraběte Šporka nebyly, vinná réva našla v Kuksu domov teprve na začátku třetího tisíciletí a stala se tak staronovou spojnicí světského i duchovního světa. Rarita a kuriozita? Na ploše téměř půl hektaru doplňují tradiční burgundské odrůdy keře Tramínu bílého přezdívaného Brynšt, téměř zapomenuté odrůdy našich předků.

Ke zdejšímu vinobraní patří ochutnávky vín a burčáku od několika desítek vinařů, řemeslný jarmark, stylové občerstvení a kulturní program pro dospělé i pro děti. Radovánky, kdy po kaskádovém schodišti zdobeném sochami tritonů teklo za dob hraběte Šporka víno přímo do skleniček, se už ale nedočkáte. O konec oblíbené atrakce se postarala dlouhá sucha, v korýtkách u zábradlí už pár let neteče ani voda a kameny jsou vyschlé, takže víno by se do nich okamžitě vsáklo.