Vysněný svět s lovci zážitků: v kině Atlas bude velké cestovatelské promítání

PRAHA Thajsko, Malajsie, Čína a Tibet, perly Indočíny, příroda USA či Jihoafrická republika – to vše lze procestovat za jediný večer během promítání a debat v kině Atlas v Praze 8. Promítání se koná 21. září od 18.30 do 21.30 hodin ve dvou promítacích sálech. Diváci si budou moci během večera vybírat z celkem šesti tematických okruhů. Zkušení průvodci a odborníci na vybrané země z Cestovní kanceláře SEN, která akci organizuje, je zavedou do oblíbených exotických destinací světa.

„Chceme se s vámi podělit o zkušenosti z posledních cest, navštívit země, které jsou stále ještě nezkažené masovou turistikou, ukázat bezpečná cestovatelská místa naší planety,“ říká Pavel Fellner z Cestovní kanceláře SEN.

O přednáškách:

Thajsko, Malajsie, Singapur – historie versus moderna

Přednáší: Katrin Abou Naboutová – velký kinosál v 18:30 hod.

Téma: Podívejte se s námi na fotky - od hříšného Bangkoku s nádherným královským palácem a největším ležícím Buddhou Thajska až po pláže Andamanského moře. Navštivte exotické Krabi, ochutnejte kokosové ořechy, nejlepší ananas na světě, grilované ryby a odpočiňte si na nejkrásnějších plážích – třeba na místě, kde se točil slavný film Pláž s Leonardem Di Caprio. Thajský buddhismus vystřídá islám v Malajsii, která může svět učit toleranci. Na fotkách ‚navštívíme‘ ostrov Penang, kde vedle sebe stojí křesťanský kostel, buddhistický chrám, hinduistická svatyně a krásná mešita. V moderní metropoli Kuala Lumpur se pokocháme pohledem na nejslavnější dvojčata a cestu zakončíme ve městě budoucnosti – Singapuru, kde moderní architektura předběhla dobu. Co je nového ve městě Lva a jak vypadá panorama mrakodrapů z bazénu na střeše hotelu Marina Bay Sands? To vše, a ještě více vám zodpoví Katrin Abou Naboutová.

Čína, Tibet, Nepál, Indie

Přednáší: Jan Buday – velký kinosál v 19:30 hod.

Téma: Křížem krážem přes celou Čínu a himálajská sedla do Tibetu na střechu světa, přes hinduistický Nepál a asijské safari až do neuvěřitelné Indie. Na promítání se objeví fotky Velké čínské zdi, Zakázaného města v Pekingu, Hliněné armády v Xi-Anu, mrakodrapů v Šanghaji a pand v Chengdu. Prohlédneme si památky císařské Číny, mughalské Indie i buddhistický Tibet uprostřed Himálají. Leteckou společností Buddha Air doletíme téměř až k magickému Mt. Everestu, potom si prohlédneme krásné ženy v Káthmándú a pastýřky jaků v sedlech přes 5 000 m n. m. Velkým zážitkem je i hledání nosorožců ze sloního hřbetu v nejstarším národním parku Nepálu. Středověké Varanasi na posvátné řece Ganze vás dostane. Romantický Taj Mahal, nejkrásnější stavba z lásky a jeden z nových sedmi divů světa, vás okouzlí. Závěr cesty vygraduje v neuvěřitelném Dillí. „Tento zájezd je lety vylepšovaná expedice, kde garantujeme ty nejpestřejší zážitky. Vydejte se na nezapomenutelnou cestu plnou kulturních šoků,“ dodává Pavel Fellner z Cestovní kanceláře SEN, která se specializuje na náročnější klientelu.

Perly Indočíny a buddhistická Barma

Přednáší: Katrin Abou Naboutová – velký kinosál ve 20:30 hod.

Téma: Socialistický Vietnam, královská Kambodža a buddhistická Barma – není to zajímavý mix? Začneme v hlavním městě Vietnamu, v Hanoji, kde vás uchvátí nejen císařská architektura, ale také neskutečně hektický život na ulici, mauzoleum „strýčka“ Ho nebo první vietnamská univerzita. Pak navštívíme další místa pohádkového Vietnamu s chaotickými uličkami starých míst, tisíci motorek, ale i klidnými zátokami zahalenými mlhou, kde dodnes žijí draci. Promítneme si fotky z císařské a tajemné Hue, kouzelného Hoi An, který je považován za jedno z nejkrásnějších měst Asie a také z Nha Trang, kam chodili odpočívat američtí vojáci. Dozvíte se ale také, jak se Vietkong zakopával během americko-vietnamské války. Dalším místem k prozkoumání je Kambodža, která překvapí každého a dostane se mu pod kůži. Kdo jsou Rudí Khmerové a Pol Pot, jak plyne život na promenádě u Mekongu? Bonbónkem na závěr bude Angkor Wat - fantastické chrámové stavby, které zná celý svět. Věděli jste, že Angkor bylo ve středověku největší město na světě? Ta pravá exotika na vás ale čeká v Barmě, tajuplné zemi plné zlatých pagod a kontrastů. Je jiná než vše, co jste dosud viděli. Muži zde nosí sukně, pádlují nohama a ženy kouří tlusté doutníky. V srdci Barmy se nachází jedna z nejkrásnějších památek naší planety – chrám Bagan.

Národní parky USA a Kanady versus velká města východního pobřeží

Přednáší: Martin Karniš – malý kinosál v 18:30 hod.

Téma: Podívejte se s CK SEN na to nejlepší z amerického západu. Navštivte národní parky a slavná americká velkoměsta jako Los Angeles, známé jako město andělů, San Francisco s legendárním mostem Golden Gate Bridge a věznicí Alcatraz. Zažijte jednu velkou party ve městě kasin Las Vegas a načerpejte energii v jedinečných přírodních scenériích národních parků Yosemity, Zion, Bryce, Monument Valley, Joshua Tree a v perle celé Arizony Grand Canyonu. Projděte se po chodníku slávy v Hollywoodu, nakupte si na Rodeo Drive a vychutnejte si slunnou Kalifornii. Kanada nabízí nezkrocenou divočinu, nádherná tyrkysově modrá ledovcová jezera ukrytá mezi horskými masivy, rozsáhlé a nekonečně bohaté národní parky, nejdelší pobřeží na světě i supermoderní metropole. Vydejte se z chladných plání provincie Quebec přes nejdůležitější města východního pobřeží Kanady a USA až do subtropické Floridy. Nechte se ohromit sílou Niagarských vodopádů, levnými nákupy v New Yorku i sídlem prezidenta ve Washingtonu DC.

Kuba a nejkrásnější místa Jižní Ameriky

Přednáší: Peter Hliničan – malý kinosál v 19:30 hod.

Téma: Když Kryštof Kolumbus objevil Kubu, prohlásil: „Toto je nejkrásnější místo, které lidské oko vidělo.“ Kubánci a mnoho turistů tuto frázi opakují dodnes. Jak vypadá Kuba dnes? Jak se mění při otevírání se Americe? Rytmy salsy nebo afro-kubánské rumby, rum a doutníky a bohatá historie zůstávají stejné. Stejně jako krásná Havana, koloniální Trinidad, kubánská příroda a černošské Santiago.

Přednáška bude pokračovat v Jižní Americe. Podíváme se na slavné Machu Picchu, jezero Titicaca, indiánský La Paz, vydáme se na cestu bolivijským Altiplanem přes Salar de Uyuni do nejsušší pouště světa, necháme se okouzlit elegancí hlavního města Argentiny - Buenos Aires, steaky a lahví červeného vína v rytmu tanga. Přes Iguazu, největší vodopád na světě, se bude pokračovat na jeden ze sedmi nových divů světa – do Rio de Janeira a k soše Ježíše Krista na Corcovado.

Z Kapského Města na Viktoriiny vodopády. Nejznámější národní parky Afriky

Přednáší: Martin Karniš – malý kinosál ve 20:30 hod.

Téma: Absolutně bezpečná a dokonalá cesta napříč různými oblastmi jižní Afriky. Začínáme v jednom z nejkrásnějších míst světa, v Kapském městě, odkud se pokračuje do Namibie. Ta každého okouzlí. Je to klidná a prázdná země s mnoha přírodními zajímavostmi. Víte, kde je druhý největší kaňonovitý systém na světě? V Namibii. Víte, kde je největší meteorit na světě? V Namibii. Víte, kde jsou největší písečné duny a nejsušší poušť na světě? V Namibii. Kromě toho zde poznáte různé kultury a tradiční kmeny, ochutnáte exotická jídla a uvidíte nádhernou noční oblohu. V národních parcích Namibie a Botswany zažijete unikátní safari a na Viktoriiných vodopádech nejlepší rafting, bungee jumping nebo procházku se lvy. Život na otevřených pláních Masai Mara a Serengeti patří mezi nejkrásnější divadla na světě. Stovky druhů zvířat ve svém přirozeném prostředí, které žijí podle vlastních cyklů. Podívejte se na safari do Keni a Tanzanie!