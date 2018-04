Výstup na rakouský Hoher Dachstein třikrát jinak aneb najděte si tu pravou trasu

Chystáte se na skoro-třítisícový Dachstein? Vyberte si trasu podle svých možností a chuti. Výstup na nejvyšší bod masivu Dachstein (2993 m. n. m.) patří mezi oblíbené turistické cíle. Podle toho také vypadá množství lidí, kteří na vrchol míří. Pokud to možnosti dovolí, naplánujte si výstup na všední den a vrcholu se snažte dosáhnout co nejdříve z rána. Třeba se vám tak podaří vyhnout se davům ba i frontám v závěrečných pasážích.

I přes varování před davy ale tento vrchol stojí za dobytí. Výhledy jsou zde překrásné, a pokud se vám podaří objednat si i hezké počasí, budete mít o zážitky postaráno.



Výstup od jezera Vorderer Gosausee přes Gosau Gletcher

Pokud pojedete autem, ideálním výchozím bodem pro vás bude parkoviště pod jezerem Vorderer Gosausee. Ukazatel říká, že cesta nahoru na Adamek Hűtte by měla trvat 5 hodin, ale myslete na to, že je to počítáno asi podle místních trénovaných jedinců J Každopádně je možné zrána nabrat trochu zpoždění, pokud plánujete nocleh na Adamek Hűtte, pohodlně se tam dostanete za světla.

Kolem jezera Vorderer Gosausee pokračujte po široké pohodlné cestě ke druhému jezeru Hinterer Gosausee a zprava kolem něj. Od jezera už se cesta mění v pěšinu, která se klikatí strmě vzhůru. Na cestě vás kromě prudkého stoupání čekají také krásné výhledy a případně kusy pasoucího se dobytka.



Adamek Hűtte je klasická alpská horská chata. Zde můžete přenocovat. Ubytovat se zde můžete v samostatných pokojích nebo ve společných noclehárnách (členové Alpenverein mohou počítat se slevou na ubytování). Nezapomeňte si udělat rezervaci noclehu předem, jinak se může stát, že budete čekat do osmi hodin večer, jestli zbyde volné místo. Na chatě jsou toalety, umývárna (se studenou vodou) a dobře zde vaří. Pro náročné je zde i možnost objednat si polopenzi.

Druhý den vyrazte z chaty co nejdříve. Nejprve se vydejte po značce k začátku ledovce. Pozor, pro pohyb na ledovci je nutné mít potřebné vybavení a mohou se zde objevovat trhliny. Trasa vede přes údolí Schneebergwand směrem pod masiv s vrcholem Mitterspitz. Takto dojdete do sedla Obere Windlucke, cesta se stočí prudce vlevo a dorazíte k poslednímu, skalnatému úseku. Odtud už vede zajištěná ferrata až k vrcholovému kříži na Hoher Dachstein. Lezení není nijak náročné (ferrata B), ale ačkoliv byste se většinou asi obešli bez jištění, raději si vybavení vezměte.

Výstup z Hallstatu přes Hallstätter Gletscher

Z malebného Hallstatu pokračujte údolím Echerntal okolo vodopádů Waldbachstrub, kousek od horní stanice lanovky Weisberghaus až k chatě Simony Hűtte. Čeká vás téměř 2000 výškových metrů, proto vyrazte již ráno. Pro chatu Simony Hűtte platí totéž, co pro většinu alpských chat – místo je lepší rezervovat si dopředu, ale kdybyste se nevlezli, nocovat venku vás přinejhorším nenechají. V chatě se vaří a je zde možnost dokonce zapůjčit i nějaké lezecké vybavení (ferratové sety atd.). V sezoně bývá ale chata hodně plná, proto na dostupnost materiálu a volné postele bez rezervace raději moc nespoléhejte.

Druhý den pokračujte přes ledovec Hallsttäter Gletscher k ferratě Randkluftsteig, která vede k vrcholovému kříži. Ferrata je klasifikována jako B, pravděpodobně by se dala zvládnout i bez jištění, ale vzhledem k možnosti front, čekání a vyhýbání se, se raději jistěte.

Odpočinková varianta lanovkou z Ramsau a pěšky přes Hallsttäter Gletscher na vrchol

Pokud chcete celý výlet pojmout spíše odpočinkově, můžete si ušetřit spoustu nastoupených výškových metrů díky gondolové lanovce vedoucí z Ramsau nahoru na Dachstein – Gletscherbahn. K dolní stanici pohodlně dojedete pohodlně autem z Ramsau a můžete zde i zaparkovat. Výjezd nahoru k lanovce je zpoplatněn, pokud ale jedete lanovkou nahoru, můžete si na horní stanici nechat lístek označit a potom při výjezdu neplatíte – nezapomeňte tedy lístek s sebou!

Výhledy z vrcholu, Dachstein, Rakousko

Od horní stanice pokračujte přes ledovec Hallsttäter Gletscher pozvolně do kopce až ke skalnímu masivu k ferratě Randkluftsteig a po ní opět nahoru. Cesta od stanice lanovky k nástupu na ferratu bývá upravena rolbou, držte se na ní a vyhnete se trhlinám.

Lanovka je velmi populární, proto si rozhodně zamluvte lístky předem. Snažte se nahoru vyjet co nejdříve. Jednak sníh na ledovci nebude ještě roztátý a jednak stihnete vrchol bez davů. Pokud zvolíte cestu lanovkou a vyrazíte brzy ráno, je tento výlet na půl až tři čtvrtě dne. Zbylý čas můžete vyplnit například procházkou po vyhlídkovém visutém mostě s tzv. schody do prázdna, a pokud budete mít s sebou děti, můžete navštívit jeskyni s ledovým sochami. Bohužel v sezóně sem míří opravdu spousta turistů, proto se na těchto atrakcích připravte na možné fronty.