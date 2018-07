Vyzkoušejte travel hacking a procestujte svět za málo peněz

Pro vyhledávání levných letenek nebo ubytování a využívání praktických vychytávek při cestování se vžil pojem travel hacking. Rozhodně si ale nepředstavujte nic nelegálního ani nedosažitelného.

Využívat travel hacky může každý a originální tipy nasbíráte v pražské kavárně Bitcoin Coffee, kde se o své zkušenosti dělí nejrůznější cestovatelé.



Možná už jste zaslechli někoho ve svém okolí vyprávět historku, jak procestoval polovinu zeměkoule a stálo ho to stejně jako vás lyžařský pobyt v Krkonoších. A možná podobných příběhů v poslední době slýcháte už tolik, že byste rádi nasbírala vlastní zážitky.

Kde seženete levné letenky

Pro začátek se seznamte s vyhledávači levných letenek jako skyscanner.cz, momondo.cz nebo azair.cz, kde ceny obvykle začínají na pár stokorunách. Kouzlo druhého a třetího vyhledávače spočívá v tom, že do kolonky cílové destinace můžete zadat pouhé slovo „kamkoli“. Pak už si jen pomocí filtru seřadíte lety od nejlevnějšího a dobrodružství může začít. A pokud nechcete trávit čas brouzdáním po internetu, vyzkoušejte stránku nalastminute.cz. Tam jen zadáte požadavky a až vaši cestu některá společnost nabídne, přijde vám e-mail.



„Ceny letenek jsem sledoval dlouhé měsíce dopředu, protože u takto vzdálené destinace může docházet k výkyvům až o desetitisíce korun. Nakonec jsem je koupil půl roku dopředu. Nejprve jsem letěl do Jakarty a odtamtud jsem využíval místní letecké společnosti, které už jsou levnější,“ popisuje postup při cestování do exotiky Honza Čopák, který vede o travil hackingu přednášky v Paralelní Polis.



Dejte si ale pozor, abyste v opojení z levného letu neskončili v zemi, kde nebudete mít ani na rohlík. Vyhnout se podobným přešlapům vám pomůže stránka numbeo.com, kde snadno porovnáte náklady na žití se svou rodnou zemí.

Jak vyřešit ubytování

Pokud s cestováním teprve začínáte, přenechte punkový styl zkušenějším, a zarezervujte nocleh předem. Nejlevnější ubytování obvykle nabízí hostely a jejich komplexní přehled najdete na hostelworld.com. Ceny za noc se na východ od Česka mohou pohybovat i v rámci pouhých desetikorun, a samozřejmě směrem na západ ceny porostou. Nejvíce si však připlatíte v severních zemích. Tam vás noc v hostelu vyjde nejlevněji přibližně na pět set korun. Kdo snad za ubytování nechce utratit ani korunu, může vyzkoušet služby Couchsurfingu, přes které najdete ubytování zcela zdarma.

Pro ty, kteří touží hlavně poznávat jiné kultury a naučit se jazyk, nabízíme ještě jedno řešení. Za pár hodin práce denně totiž v zemích po celém světě dostanete ubytování a jídlo, takže na vás zbyde jen pořízení letenky, pojištění a v případě potřeby také víza. Díky službě Workaway můžete pracovat jako učitel pro neziskové organizace, pomáhat rodinám s přestavbou domu, starat se o zvířata na farmách nebo pomáhat s výchovou dětí. Možností je nespočet. Pokud ale víte, že vás nejvíce láká práce na farmách, podívejte se na stránky wwoof.net nebo helpx.net. Hlavní podmínkou je obvykle plnoletost, ale jestli jste zrovna odmaturovali nebo máte těsně před důchodem, už nehraje roli.

Pár vychytávek na cestu

Při „lowcostovém“ cestování si musíte dopředu dobře rozmyslet, co budete na cestě skutečně potřebovat a co můžete naopak v klidu nechat doma. „Na výlety do pralesa si vozím i šití, abych si případnou ránu mohl zašít. Ale to je spíše taková krabička poslední záchrany,“ podotýká Honza a dodává, že ji naštěstí ještě nikdy nepoužil.

Jiní cestovatelé jako travely hacky uvádějí smotávání oblečení do ruliček pro ušetření místa v zavazadle, používání bezkontaktní nálepky umístěné na zadní straně telefonu místo platebních karet nebo dobíjení chytrých telefonů přes napojení na hotelové televize. Pro ty, kteří se na cestách nedokáží zbavit strachu o peníze, přinášíme super hack, který možná i pobaví. Vytvořte si peněženku ze skládacího obalu od ženské hygienické vložky. Bankovky do něj akorát pasují, a pokud koupíte správnou značku, zůstane vám na obalu i malá samolepka pro opětovné uzavírání. Věřte, že dámskou vložku vám nikdo neukradne.