Vzpomínka na ničivé zemětřesení v Nepálu. Jak pomáhali čeští záchranáři a lékaři?

Možná si ještě vzpomínáte na ničivé zemětřesení v Nepálu v dubnu roku 2015. Událost, které zásadně ovlivnila chod této krásné země, určitě stojí za připomenutí v krátkém rozhovoru.

Během této tragické přírodní události zemřelo přes osm tisíc lidí a bylo zničeno přes 600 tisíc domů i historických památek. Zeptali jsme se proto jednoho z majitelů české firmy SANU BABU, Ivana Marusiče, který do Nepálu obchodně létá několikrát do roka, jak na tuto událost vzpomíná.



Jsou to už 3 roky od ničivého zemětřesení v Nepálu. Vzpomínáte si na den, kdy se to stalo?

Byl jsem tehdy v Praze, nic zvláštního se ten den myslím nedělo. Až do chvíle, kdy mi zavolal můj kamarád z Nepálu, že „very big problem“!!! Zemětřesení, které tu očekávali podle výpočtů už od devadesátých let, se právě ozvalo. On sám je z Bháktapuru, který byl živlem přímo zasažen. V tu chvíli ale nikdo zdaleka netušil, jak silné zemětřesení to ve skutečnosti je. Pamatuji si, že to bylo v sobotu po obědě, což se později ukázalo jako velké štěstí, protože děti nebyly ve školách a lidé posedávali venku.

Proč mělo zemětřesení tak velké následky? A jaké je nebezpečí dnes?

Většina domů, které se zřítily ve městech, byly staré nebo špatně postavené. V původních návrzích byly takové domy třeba třípatrové, ale někdo si to klidně změnil na šest pater. Většina poničených domů byla ale ve skutečnosti ve vesnicích, protože místní si staví domky bez malty, poskládané jen z kamenů vymazaných hlínou.

Dnes je nebezpečí asi úplně stejné. U nově stavěných budov v Káthmándú se už ale se zemětřesením „počítá“ a tak se domy staví o něco lépe. Ve vesnicích, které byly nejvíce zničené je to ale pořád utopie, protože materiál na stavu kvalitnějších obydlí tam není jak dopravit. Místa jsou tak nepřístupná, že cena za dopravu znemožňuje celý proces. Nepálská vláda sice nabízí finanční pomoc, ta je ale podmíněna komplikovanými požadavky, kvůli kterým není dodnes pořád opraveno více než 80 % poničených domů a budov.

Jak se Nepál změnil od té doby, co bylo zemětřesení? A kde dodnes vidět známky živlu?

Jak jsem říkal, budov se opravilo tak málo, že jsou známky zemětřesení vidět prakticky všude. Třeba Královský palác je stále neopravený, naproti tomu se ale některé domy staví úplně nové. A takové Kathmándú bylo zasaženo minimálně, takže běžný turista si ani nemusí všimnout nějaké změny. Setkal jsem se dokonce i s „prokletými místy“. Jedno z nich je nedaleko Káthmándú, jmenuje se Sankhu. Tam na poměrně malém prostranství spadlo několik domů a zemřelo mnoho lidí. Od té doby tam nechce nikdo nic ani uklidit, natož opravit. Je to tam prostě prokleté a nikdo tam nechce ani vkročit.

Jak probíhala pomoc? Kdo všechno byl do pomoci zapojen a jaká pomoc je v takovou chvíli nejdůležitější? Sanu Babu mělo jak dobročinnou sbírku s názvem Světlo pro Nepál a ve spolupráci s Ljubou Krbovou jste uspořádali charitativní výstavu.

Hned v prvních hodinách nás začali kontaktovat kamarádi, známí i naši zákazníci s tím, že by chtěli pomoci a nějak přispět. Směřovali jsme je na nadaci Člověk v tísni, kterou známe od jejich počátku, ostatně Šimon Pánek se podílel na založení naší firmy. Po pár týdnech se na nás obrátila Ljuba Krbová s nápadem, že bychom mohli společně uspořádat akci, na které bychom dražili její fotky z Nepálu, to byla moc pěkná akce. Ljuba Nepál miluje a opravdu krásně fotí. Dražbu navíc moderoval její kolega a náš kamarád Adrian Jastraban, takže to opravdu stálo za to! Kromě toho na našich prodejnách a e-shopu běžela po celou dobu akce Světlo pro Nepál, kdy si lidé mohli koupit papírový lampion, ze kterého šel celý výtěžek na pomoc Nepálu.

Kolik se vám podařilo vybrat a jak byly peníze použity?

Na charitativní výstavě se nám nakonec podařilo vybrat asi 50 000 Kč a dobročinná akce Světlo pro Nepál přinesla krásných 10 000 Kč. Abychom peníze použili co nejlépe, obrátil jsem se na svého dlouholetého nepálského kamaráda, který přesně věděl, kam ještě nedošla žádná pomoc neziskovek ani vlády. Za vybrané peníze se konkrétně nakoupily vlnité plechy na opravu poničených střech ve vesnici Sundarbazar. Osobně jsem se tam jel podívat, a nakonec se podařilo opravit střechu zhruba polovině domů, kterých tam bylo zničených přes 100.

Po přírodních katastrofách se vždy objeví spousta sbírek a nadací. Jak vlastně taková pomoc probíhá?

Měl jsem osobní zkušenost s Člověkem v tísni, kterým jsem pomáhal najít v Káthmándú spolehlivé lidi, na které se tu mohou obrátit. Obrátil se na mě také Český záchranářský tým, kterým jsem pomohl najít dva místní studenty, kteří studovali v Praze. Ti jim po celou dobu pomáhali tlumočit. Pamatuji si, jak říkali, že to bylo neuvěřitelně náročné. Ani oni sami netušili, jak to v některých horských oblastech vypadá a jaké úrazy a nemoci lidé mají. To, co o našich lékařích a sestrách potom říkali místní, bylo opravdu krásné poslouchat. Čeští záchranáři a lékaři si v Nepálu udělali asi nejlepší jméno ze všech týmů, které tam pomáhaly.

Ovlivnilo nějak zemětřesení spolupráci s Nepálem? A jak?

Jeden z našich dodavatelů přišel o celou továrnu. Dalšímu zemřel otec. Takže ano, ovlivnilo. Ale teď už je zase vše ve starých kolejích. Všichni se velmi snaží, aby to tak bylo.

Jak se obyvatelé Nepálu vypořádávají s takovými živly, jako je zemětřesení nebo povodně? V Asii je obecně zvykem brát přírodní živly s mnohem větším nadhledem než v Evropě. Je tomu tak v tomto případě?

Určitě to tady berou víc jako součást života. Ale že by se tomu smáli, to určitě ne. Jen stále doufají v lepší zítřky a berou věci tak, jak přicházejí. Ve vesnici, kde jsme pomáhali s námi lidé dokonce i trochu vtipkovali. Chyběla jim třeba celá jedna stěna a vtipkovali jsme, že velká okna jsou teď v módě. Každopádně všichni ze SANU BABU byli moc rádi, že se díky lidem podařilo vybrat krásných 60 000 Kč na pomoc Nepálu, která byla opravdu vidět. Tímto všem i po letech od zemětřesení děkujeme za pomoc.