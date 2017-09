Z Česka do ráje aneb jak se výhodně dostat na Maledivy?

Plánujete exotickou dovolenou? Potom vzhůru na Maledivy! A to doslova, jinak než letecky se tam samozřejmě nedostanete!

Dobře si vyberte leteckou společnost

Na Maledivy se dá z Česka letět několika způsoby a za různé ceny, záleží však na tom, kolik času máte, jak dopředu si letenku objednáte a kolik peněz do ní chcete investovat.



Do hlavního města Malé nelétá z českých letišť žádná přímá linka, vždy musíte počítat s přestupem. První z možností je let přes Dubaj, buď se společností Emirates nebo s nízkoropočtovkou Flydubai. Musíte však být trpěliví, neboť čekací doby na letišti jsou poměrně dlouhé. Například s Emirates na cestě zpátky strávíte minimálně 7 hodin. Mnozí turisté, kteří nejsou omezeni časem, si proto plánují i krátkou zastávku v Dubaji, zůstávají zde jednu nebo dvě noci anebo si alespoň krátí čekání noční prohlídkou Dubaje.

Další z možností je využít služeb ruského Aeroflotu, který nabízí cestu přes Moskvu i krátké čekací doby kolem dvou hodin na přestupech v obou směrech. Aeroflot v posledních letech hodně obměnil svoji flotilu a prosazuje se i výrazně zajímavou cenu. Třetí z možností je cesta s Turkish Airlines s přestupem v Istanbulu. Výhodou jsou krátké čekací doby i dobrý servis, který tato letecká společnost nabízí. V hlavní sezóně od prosince do dubna také funguje přímá linka z Vídně do Malé s rakouskou společností Austrian Airlines. V tomto případě doporučujeme rezervovat letenky s dostatečným předstihem, ideálně 4 až 6 měsíců dopředu, kdy je cena letenek příznivější.

Přesuny na Maledivách: loď, letadlo i hydroplán

Maledivy jsou složeny z malých ostrůvků, na které se klienti přesunují do rezortů z hlavního města Malé. Z letiště na nedalekém ostrově je to do Malé deset minut lodí. Hlavní město protkané mešitami, minarety i architekturou v arabském stylu připomíná stotisícové mraveniště, jehož návštěva představuje zajímavou kulturní zkušenost. Doprava na jednotlivé ostrovy je trojí. Nejoperativnější způsob dopravy představují rychlolodě, zvláště proto, že dobře navazují na mezikontinentální lety. Vnitrostátní přelety zajišťují malá vrtulová letadla, většinou pro 40 až 50 osob, které také poměrně dobře navazují na lety z Malé.

Třetí zajímavou možností je cestování hydroplánem. Ten pojme kolem patnácti lidí a jedná se o zážitek, při kterém turista vidí pilotům přímo „do talíře“, neboť mezi kabinou a cestujícím nejsou umístěny žádné zavírací dveře. Když vyjde počasí, jedná se o krásný vyhlídkový let. Z povahy věci jsou lety omezeny denním světlem, neboť pilot musí dobře vidět při přistávání na vodní hladinu. Vzhledem k tomu, že na ostrovech se stmívá už kolem sedmé hodiny, většina odletů hydroplánů z rezortů je směřována do odpoledních hodin, takže pokud letíte z Malediv v noci, připravte se na delší čekání na letišti. Čekací dobu však můžete využít k návštěvě hlavního města.

Transfery obvykle zařizují jednotlivé rezorty a u většiny z nich je způsob dopravy daný polohou rezortu, občas si klient může dopravní prostředek vybrat i ze dvou možností. Hmotnost zavazadla při cestování hydroplánem je omezena na 20 kilogramů, příruční zavazadlo na 5 kilogramů, což se moc neliší ani v případě vnitrostátních přeletů (25 kg / 5 kg). Lodě taková omezení nemají. Ale na Maledivy toho s sebou stejně moc nepotřebujete – plavky, žabky, letní oblečení a kreditkartu, se kterou se zde platí zcela běžně. Hotovost se hodí například při platbě výletů.