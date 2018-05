‚Z kluků rostou slečinky.‘ Závod Admenture chce utužit vztahy otců a synů

Ukázat malým klukům opravdové mužské vzory. Sblížit syny s otci, užít si společný čas a ještě si trochu zazávodit. Přesně to si klade za cíl nový “závod” plný výzev pro tatínky a jejich syny, Admenture.

“Už delší dobu mám pocit, že klukům v Čechách chybí mužské vzory. Společenský tlak, rozvodovost, feminizace školství, to jsou nejčastější důvody, proč jsou chlapci čím dál častěji vychováváni především v ženském prostředí. A proto nemají ten mužský vzor v samostatnosti, v zodpovědnosti, nejen za sebe, ale i za druhé lidi, za rodinu,“ říká Miky Škoda organizátor závodu LowCost Race, který s Ondřejem Hájkem závod Admenture na přelomu května a června letos poprvé uspořádá.

„A je tu ještě jedna věc. Často potkávám dívky, které si stěžují, že je strašně málo chlapů. Takových chlapů, co by se o ně uměli postarat,” říká Škoda.

Holky jsou v pohodě, z kluků rostou slečinky

Hlavní je kluky společně vytáhnout ven. Outdoorový závod má pomoci otcům prohloubit vztah s jejich syny prostřednictvím společných zážitků “tam venku”. Dvojice budou podobně jako při LowCost Race plnit různé výzvy a budou přitom cestovat vlaky po České republice. Důležité je také to, aby si otcové uvědomili, kdy jsou svým synům vzorem a v jakých situacích jim předávají své zkušenosti. “Maminky často ze strachu o své děti nepouštějí kluky ven a až příliš úzkostlivě je opečovávají. Takoví hoši pak často tráví život u počítačů, u mobilů u televize a jsou z nich spíš slečinky než chlapi. Výsledkem je, že v dospělém věku často zůstávají u rodičů, mají problémy se vztahy nejen se ženami, ale třeba i jen s kamarády,” říká Škoda.

Závod, ale nemá měnit ženy, ty jsou podle jeho názoru v dnešní době zcela v pořádku. Cílem Admenture je pochlapit muže. “Chceme znovu probudit typicky mužské stránky a otevřít debatu nebo možná do ní přispět, protože diskuse o mužství, mužských vzorech je už docela živá,” říká.

Ideální věk kluků je 9-13 let, ale pro 1. ročník závodu organizátoři povolili věk synů do 16 let a spodní hranice nemá omezení. “Doporučený věk chlapců není zvolen náhodně. Vychází z vývojové psychologie v tomhle věku jsou chlapci nejvíce vnímaví. Souvisí to s nárůstem hormonů v těle mladíků. Jednoduše řečeno, v tomto období se z nich stávají chlapi,” vysvětluje Ondřej Hájek a dodává “ Ideální věk chlapců jsme konzultovali s psychologem z partnerské poradny.

Výzvy prověří orientaci venku i sociální kontakt

Letošní pilotní ročník Admenture se pojede od 31. května do 3. června. Ale závod bude trvat od čtvrtka od večera do neděle. S vyhodnocením až do neděle. Cílem je cestami po české republice nasbírat, co nejvíce bodů, které dvojice získají plněním úkolů, říkejme raději výzvy. “Týmy dostanou jízdenku na vlaky Českých drah. Na různých místech, tzv. checkpointech budou muset plnit různé výzvy a za to obdrží body. Kromě těchto úkolů budou připraveny i výzvy do vlaku pro delší přesuny. Zaměřeny budou na vztahy otce a syna,” dodává Miky Škoda s tím, že nejde o to projet všechny checkpointy a vlastně ani nasbírat, co nejvíce bodů. “Mohlo by to tak vypadat, ale upřímně, nejvíce nám jde o to, aby toho tatínci se syny, co nejvíce a co nejintenzivněji zažili.

Úkoly budou testovat nejen pohyb v přírodě. Výzvy jako, přespi v lese pod vlastním přístřeškem, přebroď řeku, rozdělej oheň. Ale chystáme i “sociální” výzvy, s důrazem na kontakt mezi lidmi - požádej někoho o něco, nabídni někomu pomoc. Nečekejte ale žádné extrémní věci, primárně nám jde vytáhnout kluky s tatínky ven, do přírody, mezi lidi. Dobrodružství může být i jízda obyčejným vlakem.

Jednotlivé týmy budete moci sledovat na sociálních sítítch závodu Admenture. Dvojice budou fotit, natáčet videa a také budou mít GPS lokátory. “To aby mohly být v klidu i ty nejstarostlivější maminky,” dodává s úsměvem Ondřej Hájek. Přihlásit se stále můžete na stránkách www.admenture.cz.