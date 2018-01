Po stopách baroka i Karla Hynka Máchy. Zájem turistů o Litoměřice trvá

LITOMĚŘICE Zájem turistů o město Litoměřice trvá. Služeb litoměřického informačního centra využilo loni téměř 43 tisíc lidí. Na rekordní rok 2016, kdy prošlo dveřmi infocentra téměř 49 tisíc lidí, to sice nestačilo, přesto jsou provozovatelé památek spokojeni. Informovala o tom Anna Hrochová z litoměřické radnice.

Loni bylo turistů meziročně sice méně, ale není to podle pracovnic infocentra příliš znát. „Denně zaznamenáváme desítky i stovky dotazů. Největší počet se týká informací zaměřených na cestovní ruch, tedy co by turista měl navštívit, kde se ubytovat, kam na dobré jídlo, jak strávit volný čas a podobně,“ uvedla Hana Mildová z litoměřického infocentra.



Mezi návštěvníky města loni převažovali čeští turisté, kterých bylo přes 34 tisíc. Vyhlídkovou věž Kalich navštívilo 3504 lidí, expozici Důl Richard v proměnách času 1324 turistů a na 1300 lidí se zúčastnilo prohlídek města.

Stovky lidí přišly loni i na akce jako Místa přátelská seniorům, Muzejní noc, Dny evropského dědictví, Noc literatury, Česko zpívá koledy. Spolu s Destinační agenturou České středohoří a litoměřickým biskupstvím zajišťovali pracovníci litoměřického infocentra také prohlídku trasy, které připravilo biskupství. Její součástí je vedle katedrály sv. Štěpána nebo diecézního muzea i návštěva biskupského pivovaru. Okruh církevních památek nabízí šest zastávek. Kdo chtěl pokračovat v prohlídce města na soutoku Labe a Ohře dál, mohl si vybrat jeden ze čtyř tematických okruhů informačního centra.

Jeden okruh směřoval k památkám spjatým s barokem, další vedl po stopách Karla Hynka Máchy, který v Litoměřicích žil a tragicky zemřel. Klasická trasa zahrnovala návštěvu nejznámějších a nejvýznamnějších míst města a poslední byla zaměřena na sochařství.