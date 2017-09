Zastavil vlak a s jídlem přispěchala celá ukrajinská vesnice. Cestování po trati je zde zážitkem

KYJEV/PRAHA „Pivo, pirožky, maliny,” rozhléhalo se po téměř celém nástupišti na jedné ze zastávek mezi Kyjevem a doněckou Mariupolí. Bábušky i poněkud mladší jedinci se zastavením vlaku přispěchali a znaveným cestujícím nabízeli občerstvení všeho druhu.

V ukrajinských vlacích je zakázáno nejen kouřit, ale také pít alkohol. Ale protože Ukrajina je v těchto ohledech poněkud tolerantní (nebo zkorumpovaná, jak by řeklo mnoho Ukrajinců), není problém si na takové zastávce koupit také pivo a cigarety. Při jedné z loňských cest se nám dokonce „poštěstilo” narazit na průvodčí, co v černém pytli na odpadky nabízela pivo přímo ve vlaku a když i to došlo, poptala se ve vedlejších vagónech.



V nabídce byly také ryby.

Ukrajinské vlaky člověk ocení ale i z jiných důvodů. Lůžko je v ceně vozu, takže finanční vykrvácení nehrozí. Osmnáctihodinová cesta vlakem nás vyšla v přepočtu na pouhých sto padesát korun. Některé cesty jsou ale o poznání dražší. Zvláště ty mezi západním Lvovem a Kyjevem. Cena ale není to jediné, co je na nočních vlacích tak skvělé. Kdo miluje velkoprostorové vozy, si přijde na své, třetí třída zde nabízí přesně to samé pouze s lůžky namísto sedaček. Výhodou druhé a třetí třídy je také to, že lidé jsou zde ochotní se s vámi více vybavovat.



Cestování 2. třídou.

Návrat z fronty

„Vracíme se z nemocnice z Kyjeva, předtím jsme byli na frontě,” sdělili nám dva bratři Kosťa a Ilja, na které jsme ve vlaku narazili. Stejně jako oni jsme se rozhodli nechat se v noci probudit, vystoupit v Záporoží a pár hodin cesty ušetřit tím, že seženeme maršrutku, která nás hodí do Berďansku.

„Za službu na frontě vám dají tři sta dolarů,” vysvětlili nám, když jsme zavedli řeč na východ Ukrajiny, kde už padlo na několik tisíc vojáků. „Zastřelili mi kamaráda, který stál hned vedle mě. V noci nemůžu spát,” řekl nám mladší z bratrů, co sotva dosáhl osmnácti let. Z Kyjeva mířili oba domů, na frontu, kam se sami dobrovolně přihlásili, se už vrátit nechtějí.

Azovské pobřeží v Berďansku.

Po několika hodinách cesty a přibližně deseti návrzích na manželství jsme se rozloučili na jedné z poslední zastávek před naším cílem - Berďanskem. Přestože jsme již v Kyjevě neměli lístek zpátky a zdálo se, že žádný další už ani neseženeme, rozhodli jsme se to risknout.



Taxi služba v Berďansku.

Kolik stojí korupce

Hned na autobusovém nádraží jsme potkali Ukrajinku, co nás ujistila, že i přes obsazenost vlaků není všechno ztracené. „Ukrajina je hodně zkorumpovaná, ale někdy se to hodí. Mohla bych zkusit zavolat na jedno číslo, zda by ještě neměli volné lístky. Sama už jsem to takhle udělala dříve,” popsala. Za takový lístek podle ní člověk zaplatí o sto až dvě stě hřiven více.



Na vlakovém nádraží jsme potkali studenta, který měl opravdu upřímnou radost, že na něj někdo mluví anglicky. Anglicky se totiž na Ukrajině prakticky nedomluvíte, obvykle nemá cenu to ani zkoušet, ale zoufalost situace a snaha o přesné porozumění nás k tomu tentokrát donutila. „Já jsem student, takže nemám žádné peníze na taxík,” reagoval na náš dotaz, kolik tak myslí, že by mohl stát taxík z Berďansku do Kyjeva. Svou odpovědí nás upřímně rozesmál. „My taky studujeme,” ujistili jsme ho s tím, že doma bychom také nepátrali po cenách taxíků za desetihodinové cesty.

Na ruské kolo v Berďansku se stojí dlouhá fronta.

Potřeba zachraňovat

Krizi se nakonec podařilo vyřešit bývalému hasiči, kterého jsme potkali v hostelu. Jeho potřeba zachraňovat se projevila nejen tím, že nás „strčil” do správného autobusu, vyzvedl s námi potřebné lístky, ale ještě nám řekl, kde se naobědvat a co si všichni dáme k večeři, až se vrátíme od moře. Nutno podotknout, že grilovaný šašlik (větší kusy vepřového opečené na tlustém háku) bylo jedno z těch jídel, na které omylem narazíte a s nadšením si na ně vzpomenete i za několik let.

Při cestě za bahnem nás místní upozornili, že si to mažou jen na patnáct minut denně.

Městská pasová kontrola

Z Berďansku, kde jsme si užívali vln, kolotočů a mírně radioaktivního bahna, jsme ve dvou vyrazili na menší výlet do vedlejší Mariupole. Přestože v Mariupoli dnes už člověk tanky nepotká, při příjezdu do města, které leží v doněcké oblasti, je jasné, že si místní policisté a vojáci dávají pozor, koho do něj pouští. Celkem jsme projeli přes tři policejní kontroly, na jedné bylo třeba ukázat i pas. Navzdory opatřením je ale průmyslové město s poněkud zakaleným pobřežím ještě bezpečným místem.

Betonové zátarasy mají v Mariupoli pomalované.

Dotace pro průvodčího

Z Berďansku jsme vyrazili zpátky do Kyjeva, kde jsme již předtím strávili několik dnů obhlížením kostelů, majdanů, koupáním v Dněpru a zíráním na lidi, kteří se snažili vydělat si tím, že na ulici přitáhli žebřík zavěšený na hrazdě, na jehož vylezení a tím i prokázání jisté obratnosti lákali místní.

Před cestou do Lvova jsme zkusili další jídla z tatarsko-krymské kuchyně a pak se už jen odebrali na vlak, na který jsme měli špatné jízdenky a z posledních peněz museli koupit nové (nebo spíš zadotovat místního průvodčího). Tedy skoro z posledních, ty úplně poslední nemohly jít na nic jiného, než na panák ukrajinské vodky.