Že je New York jako špatný kluk? S tamní advokátkou budete jen těžko souhlasit

NEW YORK/PRAHA New Yorku se díky všudypřítomnému ruchu přezdívá „Město, které nikdy nespí“. To k americké metropoli dokonale sedí. Místní si ale hledají vlastní pojmenování. „New York je pro mě něco jako špatný kluk,“ říká mi na střeše brooklynského mrakodrapu americká advokátka Alex. „Víš, že je v tolika věcech hrozný, ale pořád se k němu ráda vracíš,“ dodala s úsměvem na tváři, zatímco se jí v brýlích odráží světla z nekonečně vysokých domů jižního cípu New Yorku.

Bydlení přímo na Manhattanu má nejednu výhodu - kromě toho, že jde o krásné místo plné zajímavých ulic a sympatických lidí, budete mít jistotu, že hlavní turistické body poznáte během několika málo dnů, aniž byste museli dlouze cestovat hromadnou dopravou.

Pokud se tedy chystáte za oceán, do Velkého Jablka, pak rozhodně směřujte právě tam. Ne že bych vás chtěla zrazovat od jiných čtvrtí, strategicky umístěným Manhtattanem ale nic nezkazíte. Ba naopak. Atmosféru neošidí dokonce ani zpropadené všudypřítomné obchody se suvenýry.

Times Square, Empire State Building, Central Park nebo například galerie MoMa - to vše je na dosah. Nemějte ale pocit, že jízda metrem je za trest. Naopak. Skvělou atmosféru pulzujícího města poznáte právě tam. Ať už skrze bubnujícího, téměř zhypnotizovaného, mladíka či díky prodavači novin přímo na nástupišti.

Pokud se na rozdíl od jednoduše stavěných ulic, které tvoří „mřížku“ Streets a Avenues (v nichž se dokážou orientovat i lidé bez prostorové orientace jako například autorka tohoto textu), v metru přeci jen trochu ztrácíte, nebojte se zeptat. Obyvatelé New Yorku vám rádi poradí. Není navíc nic příjemnějšího než si najít na cestu místní doprovod - jistojistě vám poradí, kde vystoupit a kam zajít na dobrou kávu nebo burger.

Poznat město díky lidem, kteří město dobře znají, je vůbec skvělý nápad. Může se vám tak stát, že z restaurace, kde si budete dávat dvojku dobrého vína, vás najednou přátelé odvezou taxíkem do Brooklynu a rázem se ocitnete uprostřed noci na střeše tamního mrakodrapu s bazénem a tím nejlepším možným výhledem.

Pak se docela klidně může stát, že na chvíli zapomenete konverzovat, protože budete unešeni z pohledu, který se před vámi rozprostře. New York je město, kde se každé výzvě musíte rozhodnout čelit.



New York a jedna z typicky rušných ulic.

Nikdy neříkejte žádné možnosti ne. Tedy až na otravné „sochy“ uprostřed Times Square, kteří vás budou chytat za ruku a chtít se za „papírovky, ne mince“ vyfotit.