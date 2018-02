Zimní hradozámecká abeceda. Kam na výlet?

Vzpomínáte na časy, kdy se na hradech a zámcích na podzim zabouchly dveře a až do jara se dovnitř nesmělo? To už dávno neplatí, a ačkoli zimní prohlídky nejsou samozřejmostí, stále přibývá míst, kam i nyní můžete nahlédnout.

Jen kolem Prahy takových hradů a zámků najdete přibližně deset, a dokonce si můžete vybírat, zda se chcete podívat do časů gotiky, rozmarného rokoka nebo elegance první republiky.



Tak například na Karlštejně jsou i v zimě otevřené soukromé a reprezentační komnaty císaře Karla IV. s hradní pokladnicí a klenotnicí, k vidění je kopie Svatováclavské koruny i Studniční věž s hradní studnou, která dosahuje hloubky bezmála 80 metrů. Otevřeno je během únorových víkendů, od začátku března začíná provoz jako v hlavní sezoně.

Do doby rytířů a králů se podíváte také na Křivoklátě, který se ze zimního spánku letos pořádně probudí až o Velikonocích. Do té doby, tedy do přelomu března a dubna, nahlédnete do interiérů gotických paláců, vězení, hladomorny a hradního muzea o víkendech. Vypravit se můžete také na renesanční zámek Radim a na zámek Mělník, kde můžete zajít i do vinných sklepů.

Minizoo a bludiště

Rokokový zámek Dobříš patří k sídlům, kde myslí na rodiny s dětmi: kromě historických interiérů simůžete prohlédnout muzeum hraček nebo expozici inspirovanou místními strašidly a pověstmi. Hlavní zámecká expozice nabízí delší i zkrácenou půlhodinovou verzi, ovšem počítejte s tím, že půvabná francouzská zahrada je až do konce března zavřená; vynahradit si to můžete procházkou rozlehlým anglickým parkem, vstupné se neplatí a objevíte tu například Čertův most, umělou jeskyni ve skalách či minizoo s handicapovanými zvířaty.

Rady před cestou Hrad Karlštejn – v únoru o víkendech, dál denně kromě pondělí Hrad Křivoklát – v únoru a březnu o víkendech Zámek Radim – otevřeno o víkendech Zámek Mělník – otevřeno denně Zámek Dobříš – denně kromě pondělí. Zámek Mníšek pod Brdy – v únoru o víkendech, od března denně kromě pondělí Zámek Loučeň – podvečerní prohlídka ve všedních dnech, každou sobotu večerní prohlídka, jinak do konce března o víkendech Zámek Hluboká – zimní okruh denně kromě pondělí, v půlce března se otvírají běžné trasy Hrad a zámek Český Krumlov – muzeum a věž denně kromě pondělí Hrad Rožmberk – do konce března denně mimo pondělí

Speciální dětské prohlídky nabízejí také na zámku v Mníšku pod Brdy; hlavní prohlídka vás tady zavede do soukromých pokojů i reprezentativních salonů ve stylu první republiky. Otevřeno je do konce února o víkendech, v březnu pak začíná obvyklá otvírací doba denně kromě pondělí.



Oblíbený je i zámek Loučeň, kam se kromě podvečerních prohlídek ve všedních dnech a večerních prohlídek každou sobotumůžete podívat během zimy o víkendech. Raritou, která nemá obdoby v Čechách a dokonce ani v Evropě, je labyrintárium, pestrá směsice různých bludišť a labyrintů v rozlehlém zámeckém parku. K nim si připočítejte zámecké slavnosti s bohatým programem pro rodiny s dětmi, pořádané každou první sobotu v měsíci.

Stálicí mezi šlechtickými sídly se zimními prohlídkami je sídlo filmové Pyšné princezny, jihočeská Hluboká. Romantický zámek obklopený rozsáhlým parkem je pod sněhem snad ještě hezčí než v létě a nabízí skvostnou podívanou. Okázalé reprezentační sály bývají přes zimu zavřené, místo nich vás zimní prohlídka zavede do komornějších místností v přízemí, do soukromého apartmá posledních čtyř generací majitelů panství. Ani v zimě ale nechybí to, co je pro Hlubokou typické: trofeje a grafické listy s loveckými náměty, fotografie členů knížecího rodu Schwarzenbergů, honosná lovecká jídelna, dřevěné táflování, přepychové lustry a luxusní vybavení.

Nejvěžovatější věž

Ještě o něco jižněji leží Český Krumlov. Zdejší hrad a zámek má přes zimu zavřeno, navštívit ale můžete Hradní muzeum na druhém zámeckém nádvoří a také zámeckou věž. Mimochodem víte, že spisovateli Karlu Čapkovi se zalíbila natolik, že ji označil za „nejvěžovatější věž“ ze všech věží?

Do třetice jižní Čechy: na komorní zimní prohlídky bez obvyklých davů letních výletníků láká rovněž nedaleký hrad Rožmberk, opředený legendami o bílé paní; právě tady uvidíte proslulý obraz dámy v bílém šatu. Zimní prohlídka vás zavede do pokojů ve druhém patře hradu, které nechal pro bydlení nejbližší rodiny upravit Jiří Jan Jindřich Buquoy v době, kdy na hradě budoval rodové muzeum. Kromě jídelny, salonu, herny a pracovnymůžete za příznivého počasí vystoupat i na Anglickou věž. Za deště, větru a sněhu se ale až na horní ochoz nedostanete.