Zoologická zahrada či skanzen. Na vláčky do Ústí nad Labem

Možná se vám nezdá, že by právě Ústí nad Labem a jeho okolí byly rájem milovníků železnic a vláčků všech velikostí. Už na první zastávce, na zámku v Trmicích, ale pochopíte, že tomu tak doopravdy je. Nezklame ani druhá zastávka v zoo a nakonec se můžete projet vlakem do skanzenu.

Trmice jsou sice samostatné město, ale při cestě z Ústí ani nepoznáte, kde jedno končí a druhé začíná. Zajímat nás bude zdejší zámek, pohledná stavba ve stylu tudorovské novogotiky, který si nechal v letech 1856–1863 postavit hrabě Nostitz. Jeho okolí vás asi trochu zaskočí: téměř přímo nad ním vede dálniční most, přes koruny stromů v parku uvidíte komíny elektrárny a tovární haly. Tohle všechno ale s klidem hodíte za hlavu, až vstoupíte dovnitř.



Kdy do zoo? Zoologickou zahradu v Ústí se vyplatí navštívit o víkendech, posuďte sami: Každou sobotu, neděli a o svátcích si v 11.30 užijete krmení krále Jelimána a jeho přátel – aneb lemurů kata v průchozím výběhu pod restaurací Koliba. Zvířata krmí chovatelé, vy se budete jen dívat. Každou sobotu, neděli a o svátcích ve 12.30 se otevřou dvířka vnitřních ubikací medvědů malajských, kteří jako velká voda vtrhnou do výběhu a začnou pátrat po ukrytých dobrůtkách. Šikovní medvědi lezou po velkých kmenech a předhánějí se, kdo bude rychlejší a úspěšnější. Víte, že mezi jejich nejoblíbenější pochoutky patří med?

Každou sobotu, neděli a o svátcích ve 12.45 dostávají oběd africké šelmičky surikaty, a to ve výběhu v pavilonu šelem vedle venkovního výběhu lvů konžských. Přijďte se podívat, jak jim šmakují mouční červi!

Každou sobotu v pravé poledne můžete sledovat krmení piraň.

Každou sobotu, neděli a o svátcích odpoledne se děti mohou projet na ponících.

Potkali jste se někdy se slonem?

V Ústí se vám to může stát, protože slonice Kala a Delhi se vydávají na pravidelné procházky každý den v 11 hodin, byť záleží na počasí a jejich zdravotním stavu. Kromě toho denně ve 14.30 můžete být svědky jejich cvičení ve venkovním výběhu.

Třikrát denně kromě úterý také můžete sledovat krmení tuleňů – schválně, jak rychle dokážou spořádat rybu?



Trmický zámek pozdější majitelé prodali městu Ústí nad Labem, které jej využívalo až do roku 1964 jako muzeum. Dnes se sem jezdí hlavně kvůli modelovým kolejištím s unikátními dobovými exponáty. Kastelán trmického zámku si mašinky, vláčky a koleje zamiloval už v dětství a nyní je autorem jedné z největších tuzemských expozic modelových železnic. Při prohlídce uvidíte více než tisíc modelů lokomotiv a vlaků všech velikostí, které jezdí, svítí, z parních lokomotiv dokonce stoupá dým. Některá kolejiště představují zimní krajinu, jiné modely vás zavedou na Divoký západ nebo mezi indiány. Kromě vlaků si prohlédnete také autodráhy, modely aut, letadel a zbraní, část zámku je věnovaná také hutnictví.



Bez kolejí po zoo

Že je v Ústí nad Labem zoologická zahrada, se všeobecně ví. Jenže jen ten, kdo si ji skutečně prošel, také ví, že leží v prudkém svahu, takže pokud nejdete po vrstevnicích, buď šplháte do kopců, anebo se z nich řítíte dolů. Řešením je zoovláček, který sice nemá koleje, ale zase vás od dolního vchodu pohodlně dopraví do horní části areálu, a pomůže vám tak překonat převýšení 93 metrů. Zahradou pak můžete scházet cikcak zpět k dolnímu vchodu z Drážďanské ulice. Jen to musíte stihnout do konce října během víkendů, protože se vláček ukládá k zimnímu spánku.

Další ústeckou atrakcí je lanovka, která z obchodního centra Forum míří vzhůru k výletnímu zámku Větruše. Kromě restaurace, kavárny a vyhlídkové věže tam na rodiny s dětmi čeká hřiště a zrcadlové a přírodní bludiště; nejsou nijak rozsáhlá a nikomu rozhodně nehrozí, že by se tu ztratil Z Větruše se nevracejte zpět stejnou cestou, byla by to škoda. Využít můžete buď trasu v dolní části stránky, anebo se vydejte Fibichovou ulicí směrem na západ a kolem někdejšího městského popraviště, které Ústeckým sloužilo až do konce 18. století, zamiřte k Ústeckému podzemí aneb Muzeu civilní obrany.



Název je trochu zavádějící, mnohem lákavější je obsah. Do skály pod Větruší se totiž zavrtávají několik set metrů dlouhé podzemní chodby, které vznikly za druhé světové války jako protiletecký kryt. V roce 2012 v nich parta nadšenců zřídila muzeum, o pár let později rozšířené o zážitkový park. Poslední možnost užít si celou řadu atrakcí máte dnes, protože od října do konce dubna je tu zavřeno. Výjimkou jsou podzimní akce, o kterých píšeme v boční liště.

Hurvínkem do skanzenu

První vláčky byly modelové, druhý měl pneumatiky, ovšem dnešní třetí typ je řádný vlak; turistická výletní linka T3 systému Dopravy Ústeckého kraje. Zubrnický motoráček s motorovým vozem řady 801 (M 131.1) Hurvínek jezdí až do konce října každou sobotu, neděli a ve státních svátcích z nádraží Ústí nad Labem – Střekov přes Velké Březno do Zubrnice. Není to jen stará historická vesnice schoulená v kopcích Českého středohoří, ale také nejmladší skanzen v Čechách. Unikátní je především teplovzdušná sušárna ovoce (a právě sušené ovoce nechybí na žádné ze zdejších slavností), podívat se můžete do vesnické školy, starého obchodu a na výstavy do kostela. Opodál proti proudu potoka stojí malý roubený vodní mlýn, ale ten bývá otevřený jen do konce září.