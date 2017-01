Druhý nejlepší region světa? Opomíjené Taranaki na Novém Zélandu

Když v polovině října zveřejnil turistický portál Lonely Planet nejlepší regiony světa roku 2017, pro region Taranaki to byl pořádný důvod k oslavám. Oblast na západním pobřeží Severního ostrova se podle statistik řadí k jedněm z nejméně navštěvovaným regionům Nového Zélandu a tak není divu, že pro místní obyvatele, ostatně nejen pro ně, bylo ocenění překvapením.



„Ano, je to samozřejmě hezké místo, ale vzhledem ke své poloze bylo vždy trochu přehlížené. Většina cestovatelů směřuje ze severu dolů směrem na Wellington a dále na jižní ostrov, a Taranaki je mimo tuto trasu,“ říká Jules Payne, která zde žije od narození. Při pohledu na mapu je tento fakt patrný, Taranaki je odbočkou navíc. Od ocenění si tak místní obyvatelé slibují právě větší zájem turistů, a to nejen zahraničních.



Stejně jako většina míst na Novém Zélandu, i Taranaki svou prezentaci zaměřuje na přírodní krásy, v tomto případě se na obrázcích nejvíce objevuje vulkán Mount Taranaki, na který je možné vystoupat. Mt. Taranaki je údajně starý 120 tisíc let, měří 2 518 metrů a k sopečnému výbuchu naposledy došlo v roce 1775. Výstup na vrchol hory a zpět trvá zhruba osm hodin a v letních měsících se řadí k poměrně zvládnutelným. Turistických tras je však v národním parku Egmont více, zvolit si můžete trasu na pár hodin, či 2-3 denní trek.

Pouakai crossing, 7- 8 hodinová horská túra, která protíná Mt. Taranaki, je nyní hlavním bodem marketingových aktivit regionu, čímž se místní snaží konkurovat proslulému treku v národním parku Tongariro. V současné době se dokonce objevují návrhy o zařazení tohoto treku mezi tzv. velké treky Nového Zélandu, což v praxi znamená, že by byl zpoplatněný.

Národní park Egmont není jediným důvodem k ocenění od Lonely Planet. Na méně náročné procházky se můžete vydat kolem jezer, například jezero Mangamahoe nabízí perfektní místa na piknik, navíc při jasném počasí s Mt. Taranaki v pozadí. Region je proslavený také řadou půvabných parků a zahrad, například Pukekura s botanickou zahradou tropických rostlin či zahrady Tupare a Pukeiti. Nechybí samozřejmě ani pláže s černým vulkanickým pískem. Celodenní výlet si zaslouží White Cliffs, jejichž část připomíná bíle útesy v anglickém Doveru, západ slunce je možné pozorovat z Back Beach v New Plymouthu a pokud jste fanoušek surfování, pak budete v Taranaki jako doma, neboť region se řadí k nejlepším místům pro tyto vodní sporty na Novém Zélandu.

V neposlední řadě je tu pak centrum regionu, jímž je New Plymouth. Podobně jako řada dalších míst na Novém Zélandu, i New Plymouth dostal jméno podle Plymouthu v jihozápadní Anglii. Byli to právě obyvatelé anglického Devonu, kteří jako první evropští přistěhovalci dorazili do této oblasti. Odtud tedy i název hlavní ulice v New Plymouthu, Devon street. Město je jedenáctým největším městem Nového Zélandu s populací 57 tisíc obyvatel. V New Plymouthu můžete navštívit Govett-Brewster Gallery, galerií moderního umění, za jejímž vznikem stojí novozélandský umělec Len Lye.



Budova však není jediným novým příspěvkem do architektury města, další ikonou je most Te Rewa Rewa, který byl otevřen v roce 2010 a získal i mezinárodní ocenění. Konstrukce mostu připomíná lámající se vlnu či kostru velryby, při pěkném počasí je za ním opět krásně vidět Mt. Taranaki. Není překvapením, že se Te Rewa Rewa Bridge stal brzy jedním z nejfotografovanějších míst v New Plymouthu. Podél pobřeží města vede turistická trasa, jež má v celé své délce 12,7 km a je oblíbeným místem cyklistů.



Kde se umění střetává s přírodou, uvádí Lonely Planet o Taranaki. Plánujete-li právě cestování po Novém Zélandu, opomíjenému regionu dejte určitě šanci.