Plešivec jako krušnohorský nováček. Fantastické vyžití pro děti i dospělé

Nástupní místa na Plešivec jsou dvě a obě nesou v duchu velkokapacitních parkovišť. Jde buď o parkoviště na Loukách pod Plešivcem ze směru Abertamy-Boží dar, nebo parkoviště v Pstruží, jedete-li ze směru Karlovy Vary nebo Chomutov. Obě nástupní místa jsou i plně vybavená od pokladen, přes toalety, občerstvení až po půjčovny lyží.



My jsme začali z parkoviště v Pstruží, odkud na svahy vyváží nejdelší lanovka v areálu a první jízdu jsme na doporučení dali na sjezdovce Haně, která je jednou z nejdelších v areálu (1820 m). Začátek Hany představoval pěkný červený slalomáček do mírné pravotočivé zatáčky a v kombinaci s dostatečnou šířkou šlo pro nás o jeden z nejoblíbenějších úseků. Zbytek tratě se sice trochu zmírnil, stále ale šlo o jezdivou širokou sjezdovku, kde se to dalo krásně pokládat do oblouků.

Další jízda padla na trati Aida, která začíná pěkně zostra černým sklonem, v druhé zatáčce už se ale příjemně červená a stále si zachovává dostatečnou šířku i přehlednost po celé délce. Totéž se dá říct ale i o zbytku sjezdovek, jako je třeba Pavla nebo Renata – nikde tu nenatrefíte na nějaký krkolomný nebo nebezpečný úsek, areál je celkově velmi přehledný a jízda tu má sportovní charakter i na mírnějších modrých.

Plešivec v kostce: Vzdálenost z Prahy - 2 hod 16 min



Celodenní skipas dospělí - 620 Kč



Celodenní skipas děti (7-16 let) - 460 Kč



Celodenní skipas studenti - 570 Kč



Celodenní skipas senioři (nad 63 let) - 570 Kč



děti do 6-ti let lyžují zdarma



Provozní doba lanovky - 9:00 – 16:00



www.skiarealplesivec.com



Parkování bezplatná velkokapacitní parkoviště na Loukách pod Plešivcem a v Pstruží



V provozu nebyla akorát černá sjezdovka Jitka a snowpark, jinak byly všechny sjezdovky perfektně připravené. Výhodou tohoto únorového týdne bylo naprosto bezchybné počasí – modrá obloha, sluníčko, příjemně nad nulou. Jen ty teploty se projevily i na sjezdovkách, takže tratě začaly kolem půl jedenácté měknout, nicméně díky „jetelným“ sklonům sjezdovek, kdy není moc pasáží, kde by se muselo „šoupat“, se nenahrnovaly nějak extra velké boule.



Jak už píšu výš, na Plešivci oceňuju i rychlost sedačkových lanovek, které jsou tu na jeden kopec až tři. Takže na Plešivci rychle dolů, ale rychle i nahoru a nemáte pocit, že trávíte ve středisku víc času na lanovkách než na sjezdovkách samotných.

Ve středisku mi přijde vhodné i naprosté oddělené dětské zóny od ostatních sjezdovek, takže střet lyžaře ze sjezdovek s dítětem jednoduše není možný. Dětský park se nachází u parkoviště na Loukách pod Plešivcem a svou dostatečnou rozlohou i výbavou patří mezi největší dětské parky v České republice. K dispozici jsou 4 pojízdné pásy, slalomová zvířata, kolotoč, a také další atrakce, které se hodí i pro malé nelyžaře. U dětského parku se nachází i bistro s toaletami, půjčovnou lyží a také dětská herna.

Občerstvit se na Plešivci můžete jak bufetech, aprés ski stanu nebo v restauracích. My jsme zamířili rovnou do té nejvýše položené na vrcholu Plešivce, kam sice běžně lyžaře vyveze pojízdný pás, v době naší návštěvy byl ale mimo provoz, a tak jsme si těch několik metrů museli vyběhnout po svých. Restaurant Plešivec ale překvapil moderním dřevěným interiérem a i netradiční nabídkou jídel, jako třeba kančí kýtou se šípkovou omáčkou, pečenou červenou řepou s kozím sýrem nebo bramborovými taštičkami plněnými povidly s oříškovým máslem. Zajímavá nabídka šla ruku v ruce s vyšší cenou, takže ceny hlavních jídel se pohybovaly mezi 200 až 300 Kč, nicméně s jídlem jsme byli ale opravdu spokojení.