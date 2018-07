NOMÁDI: 3 + 1 expedice, které se právě teď vyplatí sledovat: od Iráku po Irsko

Nomádská sezona je v plném proudu. Server Lidovky.cz přináší rychlý přehled expedic, které se právě teď vyplatí sledovat.

Irák Ivana Brezovara

Mezi cestovateli je jeho jméno pojem. Motorkáři Ivana Brezovara často zmiňují jako svůj vzor. Není divu. Cestovní enduro BMW R 1100 GS koupil v roce 2000 nové (více zde), od té doby s nim najel skoro 400 tisíc kilometrů. Projel prakticky celý svět. Jeho aktuální expedice mířila do neklidného Iráku (více zde)



VIDEO: Igor Brezovar radí, jak najet na motorce 380tisíc kilometrů bez nehody Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Expedice Patrolem – stále na východ

Posádka třílitorového Nissanu Patrol je volatilní. V Gruzii se na palubě objevila kočka Batumi (psali jsme zde), na mongolsko-ruských hranicích zase dvojice českých stopařů. Cestu kolem světa můžete sledovat zde.

New Age Nomads – stále na jih

Ona se zaměřuje na public relations, on je IT specialista. Oba sdílejí vášeň pro cestování. A na své expedice si staví vlastní obytná auta – na podvozcích nákláďáků s pohonem všech čtyř kol (více zde) . S Ivecem EuroCargo 4x4 putovali do Mongolska, později do Portugalska, teď s Mercedesem 816D 4x4 vyrazili podél západního afrického pobřeží. „Dakar a pak se uvidí. Všichni jsme trochu poznamenaný rallye Paříž – Dakar. Přejezd přes Gibraltar trvá 35 minut a pak už to je docela kousek… nekonečnou pouští,“ napsali na začátku cesty. Nakonec jejich pojízdný domov doputoval až do Sierry Leone. Jejich cestu můžete sledovat zde.

„Mejdži“ pádluje kolem Irska

Že má smysl a také vůli zvládnout nevšední dálkové plavby, dokázal Petr Major už v roce 2013, kdy vyrazil z Prahy na Nordkapp (zpravodajství z cesty najdete zde).



Na tom by nebylo nic zas až tak překvapivého, vždyť nejsevernější výběžek evropské pevniny je oblíbeným cílem cestovatelů, kdyby si „Mejdži“ nevybral jako dopravní prostředek seakajak a jako pohonnou jednotku svoje ruce a pádlo (video zde). Po návratu cestovatel v Praze stavěl mořské kajaky vlastní konstrukce a před časem se přesunul za kanál La Manche. Teď pluje kolem Irska. Jeho cestu můžete sledovat zde a v angličtině zde.