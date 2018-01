Nomádi jedou do Brna. O svých cestách budou vyprávět na veletrhu GO

Program přednášek čtvrtek 18. 1.

11:00 Aviou (V. Wertich) „Amálka - jak to začalo - Rusko, Mongolsko, severní Afrika, Evropa“ - anotace: Proč cestujeme zrovna obytnou Avií z roku 1975. První výprava do Mongolska a Ruska, výběr toho nejlepšího z následujících výprav, které nás zavedly do Maroka, Skandinávie, Pobaltí a na Balkán.



13:00 Hugo a my: „Jak se na cestu připravit a s čím (a kolika penězi) počítat“ - anotace: Mladý pár, pes, dodávka a půl roku na cestě po Evropě. Jak nomádský život skloubit s prací.



15:00 Čezetou kolem Afriky (M. Magnusek)

13:00 "Aviou-Amerikou“ - díl první - poslání Avie přes oceán - Uruguay, Argentina, Chile - anotace: Po všech stránkách nejnáročnější expedice obytné Avie - Amálky - 4 měsíce v Jižní Americe. V tomto díle se můžete těšit na dávku přístavní byrokracie, oleje, šmíru, naftové vůně, nádherné divočiny Patagonie a patagonské cesty Carretery Austral nebo i spálenin z vyprahlé Atacamy.



14:30 Bronco namiesto hotela: „Když cíl není v plánu: Mongolsko a Sibiř“ - anotace: „Mladý pár a pravý americký off-road na cestě na východ“



13:00 "Aviou-Amerikou - díl druhý - Bolívie“ - anotace: Bolívijské výškové rekordy a nemoci cestovatelů i vozu. Těšit se můžete i na jízdu po zaplaveném salaru, výstup na šestitisícový vulkán, bláznivé horníky v Potosí nebo třeba sjezd silnice smrti na horských kolech.



13:00 „Aviou Amerikou“ - díl třetí - Peru, Ekvádor, Kolumbie - anotace: V posledním díle se s již lehce unavenou Amálkou protáhneme dál na sever skrze El Niñem postižené a zaplavené Peru včetně jízdy po „peruánské cestě smrti“ na Machu Picchu, profičíme stále zelený Ekvádor až po finální destinaci v překvapující Kolumbii.



